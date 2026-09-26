Shakira y Alejandro Sanz cumplen su palabra al cantar juntos 'La tortura' en Madrid

Shakira y Alejandro Sanz han sorprendido al público de Madrid al compartir escenario, una vez más, para cantar en directo su colaboración más exitosa: La tortura. Así lo han hecho este viernes 25 de septiembre, en el cuarto concierto de la colombiana en la capital española.

El madrileño ha interpretado el tema acompañado de la guitarra, mientras la de Barranquilla ha exhibido su talento para el baile. "¡Alejandro, te amo!", ha gritado Shakira al final de la actuación, justo antes de fundirse en un bonito abrazo con su compañero y amigo.

Tras cantar juntos, Sanz ha compartido un bonito texto en redes sociales: "Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte. Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero, Shaki. Auuuúuuuu".

Con su respuesta, Shakira ha invitado al madrileño a volver a actuar juntos el sábado 26 de septiembre: "¡Ay, esa risa que solo me sacas tú! ¡Y tú eres el de la magia! ¿Repetimos mañana? ¿Qué dices?".

Este viernes, los dos artistas han cumplido su palabra, pues el pasado fin de semana confesaron que tenían ganas de echarse "una cantadita", tal y como escribió Shakira en redes sociales. Por su parte, el español quiso felicitar a la colombiana por su "primera residencia en Madrid": "No sabes la alegría que siento por tenerte aquí cerca; nos vemos estos días. Disfruta del amor de esta parte latina del mundo y seguro cantamos algo juntos prontito. Te quiero, mi hermana del alma".

La historia de 'La tortura'

El 12 de abril de 2005, hace ahora 20 años, los dos artistas se unieron para lanzar este tema que marcó un punto de inflexión en la música latina y en las colaboraciones entre artistas. Uno de sus grandes hitos fue demostrar que la música latina podía llegar a la cima del mundo y lo hizo cuando los dos cantantes se convirtieron en los primeros en cantar en español en los MTV VMAs.

Aquello fue en 2005 y sirvió para abrir el camino de otros artistas latinos como Rosalía o Bad Bunny. Hoy parece imposible pensar en una gala como esta sin música en español, pero entonces era lo normal.

Cuando llegó La tortura, Shakira y Alejandro Sanz eran ya dos pesos pesados en la industria musical internacional y en ese momento no era frecuente que artistas de ese calibre se uniesen en un mismo tema.

Hoy suena raro imaginarse un panorama sin colaboraciones, pero La tortura "fue una de las primeras, si no fue la primera, que se hizo en Latinoamérica en un contexto así" de dos cantantes como eran el español y la colombiana en ese momento.

El inicio de una gran amistad

La grabación de La tortura fue el inicio de una gran amistad entre la colombiana y el madrileño, llegándose a considerar familia.

"La canción es de los mejores recuerdos que tengo de esa época, ver cómo se estaba rompiendo el paradigma de la música latina, y qué más latino y qué más hispano que La tortura. Una canción que nos dejó muchísimas satisfacciones a Alejandro y a mí y una amistad que más que una amistad es una hermandad de años", dijo Shakira al referirse al cantante español.

Alejandro Sanz y Shakira en Miami | Kevin Mazur / Getty Images para Live Nation

La música ha seguido el hilo conductor de su amistad, pero hay otros aspectos que han facilitado la cercanía entre ambos. Los artistas se establecieron en Miami después de que Alejandro Sanz le recomendara a Shakira que se mudara a Estados Unidos. Esta cercanía los hizo ser un apoyo el uno para el otro.

Los momentos clave de su amistad fuera de la música

Alejandro Sanz y Shakira han estado juntos en malos momentos vitales. El madrileño, por ejemplo, fue uno de los pilares más importantes de la colombiana tras su separación de Gerard Piqué, pero también ha estado a su lado en pérdidas en su vida. Por su parte, la de Barranquilla siempre ha acogido al intérprete de ¿Y si fuera ella? en cada pasito profesional que ha dado.

Alejandro Sanz y Shakira en 2008 | GETTY

Por todo esto no dudan en mostrarse el cariño que se tienen públicamente: hablan muy bien el uno del otro, se comentan los posts en redes sociales y se felicitan el cumpleaños públicamente. Además, es frecuente verlos en conciertos del otro, para mostrar su máximo apoyo mientras disfrutan de la música.