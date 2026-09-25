Malmö 040 se suma al concierto Europa FM de las fiestas de La Mercè 2026

Malmö 040 también estará en el concierto Europa FM de las fiestas de La Mercè de Barcelona.

La banda catalana se suma a la cita que tendrá lugar este sábado 26 de septiembre en la Avenida María Cristina de la ciudad condal.

Los intérpretes de Godzilla han sorprendido este viernes al publicar un vídeo en sus redes sociales para anunciar su participación en el concierto. Ellos eran el artista sorpresa escondido en el cartel publicado a finales de julio.

Leire Martínez, Paula Koops, Banda Neón e Iván Herzog son los otros nombres de esta edición tan especial. Después del éxito de La La Love You y Marlena en 2025, este año el concierto Europa FM en La Mercè será también una fiesta de cumpleaños. ¡Seguimos tirando la casa por la ventana para celebrar nuestros 30!

Los cinco artistas representan la variedad musical que siempre ha caracterizado a Europa FM y por la que se ha convertido en un referente a nivel nacional. Además, con esta cita se reafirma la apuesta por la música en directo, como demuestra el proyecto Local de Ensayo Europa FM, nuestros ya míticos showcases o la recién celebrada Fiesta 30 años Europa FM.

Una noche ideal para todos los públicos en uno de los escenarios más emblemáticos de Barcelona. Acércate a partir de las 20:00 horas y déjate llevar por la magia de la música en directo.