Uri Farré revoluciona los Sanfermines de Pamplona en la Fiesta Europa FM con guiño a España en el Mundial

Nuestro DJ Uri Farré hizo bailar a más de 15.000 personas en la Plaza de los Fuero de Pamplona durante más de tres horas, con los mejores éxitos para celebrar los Sanfermines y con homenaje por el pase de España a semifinales del Mundial de fútbol incluida.

¡Europa FM y el público lo hemos dado todo en los Sanfermines!

La noche del viernes 10 de julio ha sido mágica en todos los sentidos. Nuestro DJ Uri Farré se ha puesto a los mandos del escenario Europa FM con una sesión especial que arrancó a las 23:20 horas y que se prolongó hasta las 2:00 horas. Como prometimos, la Plaza de los Fueros de Pamplona se puso patas arriba con la mejor música.

Uri Farré ha hecho bailar a toda una plaza hasta arriba de gente, pues se estima que lo dieron todo más de 15.000 personas. Y entre hit y hit, hubo su pincelada de Mundial de fútbol también: un magnífico saludo al jugador de la selección española que marcó el gol de la victoria de España contra Bélgica en cuartos de final, y que es de Pamplona: Mikel Merino.

Fútbol y buena música para pasar un viernes por todo lo alto, con una Fiesta Europa FM organizada con el patrocinio del Ayuntamiento de Pamplona | Iruñeko Udala.