Vente a celebrar en la Fiesta DJ Europa FM de Armilla (Granada) con Javi Sánchez y Juan Diego Suárez
¡Nuevo plan a la vista! En Europa FM no paramos de celebrar y este viernes 26 de septiembre viajamos a Armilla (Granada) para darlo todo con Javi Sánchez y Juan Diego Suárez. ¿Te apuntas?
¡De fiesta en fiesta y tiro porque me toca!
Europa FM sigue celebrando sus 30 años y este fin de semana viaja a Granada para darlo todo con nuestros locutores Javi Sánchez y Juan Diego Suárez.
Después de arrasar en las Fiestas de San Mateo, con la sesión de Uri Farré y Patricia Nine después del Disparo del Cohete, el plan es repetir este sábado 26 de septiembre en la localidad granadina de Armilla. ¿Te vienes?
Apunta el plan y vente a celebrar. No todos los días se cumplen 30 años y en Europa FM tiramos la casa por la ventana para inaugurar esta nueva década.
🗓️ Cuándo: sábado, 26 de septiembre
📍 Dónde: Recinto Ferial Armilla | Caseta Joven
🕒 A qué hora: desde las 00:30 horas