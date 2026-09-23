Vente a celebrar en la Fiesta DJ Europa FM de Armilla (Granada) con Javi Sánchez y Juan Diego Suárez

Vente a celebrar con Javi Sánchez y Juan Diego Suárez en la Fiesta DJ Europa FM de Armilla (Granada) | Europa FM

¡De fiesta en fiesta y tiro porque me toca!

Europa FM sigue celebrando sus 30 años y este fin de semana viaja a Granada para darlo todo con nuestros locutores Javi Sánchez y Juan Diego Suárez.

Después de arrasar en las Fiestas de San Mateo, con la sesión de Uri Farré y Patricia Nine después del Disparo del Cohete, el plan es repetir este sábado 26 de septiembre en la localidad granadina de Armilla. ¿Te vienes?

Apunta el plan y vente a celebrar. No todos los días se cumplen 30 años y en Europa FM tiramos la casa por la ventana para inaugurar esta nueva década.

🗓️ Cuándo: sábado, 26 de septiembre

📍 Dónde: Recinto Ferial Armilla | Caseta Joven

🕒 A qué hora: desde las 00:30 horas