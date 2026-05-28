¿Te vienes al showcase exclusivo de DePol en Murcia? ¡Las invitaciones ya están disponibles!
Europa FM llega a Murcia con DePol. El lunes 8 de junio calentamos la llegada del verano con un showcase exclusivo en la Sala R.E.M. ¿Te apuntas al plan? Las invitaciones ya están disponibles.
DePol se sincera sobre la presión de sacar un hit: "Lo convierto en motivación para hacer mejores temas"
DePol llega a Murcia el lunes 8 de junio de la mano de Europa FM. El cantante de Barcelona hace un alto en su gira no lo sé ni yo tour para invitar a nuestros oyentes a un showcase exclusivo en la Sala R.E.M.
Después de los conciertos de Barcelona y Sevilla y tras actuar en la vigilia del Papa León XIV en la plaza de Lima (Madrid), el intérprete de Te confieso se irá De Fiesta a la ciudad del Segura y hará vibrar al público con su música y su habitual buen rollo.
El plan es empezar la semana de manera diferente y salir de la rutina a golpe de hits. ¿Te vienes?
- 📅 lunes 8 de junio
- 🕡 21:30 horas
- 📍 Sala R.E.M.
Consigue invitaciones para el showcas de DePol en Murcia
Con la fecha del showcase marcada en rojo en nuestro calendario, es momento de ir a por las invitaciones. ¡El reparto ya ha empezado!
Si quieres apuntarte al plan, toma nota de los dos puntos de Murcia donde puedes recoger la tuya:
- SEAT Ginés Huertas Cervantes - Espinardos | Av. Dr. Pedro Guillén
- Estudios Europa FM y Onda Cero | Plaza de la Fuensanta, 2 - 9º B 'Edificio Hispania'
No te lo pienses mucho y corre. ¡Están volando!