¿Te vienes al showcase exclusivo de DePol en Murcia? ¡Las invitaciones ya están disponibles!

DePol llega a Murcia el lunes 8 de junio de la mano de Europa FM. El cantante de Barcelona hace un alto en su gira no lo sé ni yo tour para invitar a nuestros oyentes a un showcase exclusivo en la Sala R.E.M.

Después de los conciertos de Barcelona y Sevilla y tras actuar en la vigilia del Papa León XIV en la plaza de Lima (Madrid), el intérprete de Te confieso se irá De Fiesta a la ciudad del Segura y hará vibrar al público con su música y su habitual buen rollo.

El plan es empezar la semana de manera diferente y salir de la rutina a golpe de hits. ¿Te vienes?

📅 lunes 8 de junio

🕡 21:30 horas

📍 Sala R.E.M.

Consigue invitaciones para el showcas de DePol en Murcia

Con la fecha del showcase marcada en rojo en nuestro calendario, es momento de ir a por las invitaciones. ¡El reparto ya ha empezado!

Si quieres apuntarte al plan, toma nota de los dos puntos de Murcia donde puedes recoger la tuya:

SEAT Ginés Huertas Cervantes - Espinardos | Av. Dr. Pedro Guillén

Av. Dr. Pedro Guillén Estudios Europa FM y Onda Cero | Plaza de la Fuensanta, 2 - 9º B 'Edificio Hispania'

No te lo pienses mucho y corre. ¡Están volando!