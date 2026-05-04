Consigue una invitación doble para el Brunch Electronik Madrid
La música electrónica para toda la familia vuelve a Madrid de la mano del Brunch Electronik Madrid, que tendrá lugar los fines de semana del 9 y 16 de mayo y al que podrás unirte con Europa FM. Participa en nuestro nuevo concurso y consigue una invitación doble para ir con quien tú quieras.
👉 Bases de participación en el concurso 'Consigue una invitación doble para el Brunch Electronik Madrid'
Mayo llega cargado de planes como el Brunch Electronik Madrid, que aterriza en la Caja Mágica con su Spring Season.
Los días 9, 10, 16 y 17 de mayo se celebra esta cita musical para disfrutar al aire libre, sin prisa y, por qué no, también con toda la familia.
La buena noticia es que podrás unirte de la mano de Europa FM. Este lunes 4 de mayo arrancamos un nuevo concurso en Instagram para invitar a nuestros oyentes a la cita.
¿Quieres conseguir un abono doble? ¡Toma nota!
Cómo participar en el concurso Brunch Electronik Madrid y Europa FM
Para participar en el concurso y llevarte uno de los abonos dobles, solo tienes que seguirnos en Instagram y, a continuación, dar los siguientes pasos.
- Accede a nuestros Stories y encuentra la publicación del Brunch Electronik Madrid
- Dinos qué día te gustaría ir a la cita. Puedes elegir entre el 9, 10, 16 y 17 de mayo
- Responde correctamente a la pregunta ¿Cuándo se celebró por primera vez el Festival Brunch Electronik en Madrid?.
El plazo para participar arranca este lunes 4 de mayo a las 10:30 horas y se cierra el miércoles 6 a la misma hora. Ese día nos podremos en contacto con los ganadores para solicitar su correo electrónica a través del que le haremos llegar el abono doble.
¡No te lo pienses más y participa! Te estamos esperando