Consigue una invitación doble para el Brunch Electronik Madrid

Mayo llega cargado de planes como el Brunch Electronik Madrid, que aterriza en la Caja Mágica con su Spring Season.

Los días 9, 10, 16 y 17 de mayo se celebra esta cita musical para disfrutar al aire libre, sin prisa y, por qué no, también con toda la familia.

La buena noticia es que podrás unirte de la mano de Europa FM. Este lunes 4 de mayo arrancamos un nuevo concurso en Instagram para invitar a nuestros oyentes a la cita.

¿Quieres conseguir un abono doble? ¡Toma nota!

Cómo participar en el concurso Brunch Electronik Madrid y Europa FM

Para participar en el concurso y llevarte uno de los abonos dobles, solo tienes que seguirnos en Instagram y, a continuación, dar los siguientes pasos.

Accede a nuestros Stories y encuentra la publicación del Brunch Electronik Madrid

Dinos qué día te gustaría ir a la cita. Puedes elegir entre el 9, 10, 16 y 17 de mayo

Responde correctamente a la pregunta ¿Cuándo se celebró por primera vez el Festival Brunch Electronik en Madrid?.

Las primeras personas que contesten correctamente se llevarán el premio. Es importante tener en cuenta que solo valoraremos las respuestas que den—se anularán las que respondan con— y, en caso de señalar varios días, se tendrá en cuenta solo el primer día señalado para valorar su respuesta.

El plazo para participar arranca este lunes 4 de mayo a las 10:30 horas y se cierra el miércoles 6 a la misma hora. Ese día nos podremos en contacto con los ganadores para solicitar su correo electrónica a través del que le haremos llegar el abono doble.

¡No te lo pienses más y participa! Te estamos esperando