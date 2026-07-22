¿Qué top 3 harías de hits de 1996? Esta es la selección de La La Love You, Juanes y Zzoilo para celebrar los 30 años de Europa FM
En 1996 hubo gran hits de la mano de artistas como Rosana, Eros Ramazzoti, Oasis, Spice Girls... Y nuestros artistas La La Love You, Zzoilo y Juanes se atreven a elegir sus 3 favoritos como forma de celebrar los 30 años que cumplimos en Europa FM.
Europa FM continúa celebrando sus 30 años. Y qué mejor manera de hacerlo que con la mejor música.
En 1996 nacíamos como radio, mientras grandes hits nacionales e internacionales nos hacían a todos bailar aquel año. Por eso mismo le hemos propuesto a nuestros artistas una lista con las ocho canciones que llegaron a lo más alto ese año para que elijan su Top 3.
Esta vez es el turno de La La love You, Juanes y Zzoilo quienes se enfrentan al ranking, y dejan clara su diversidad de gustos. Recordamos que ya se enfrentaron a este juego Siloé, Dani Fernández y Nena Daconte, y a lo largo de los próximos meses podrás descubrir la respuesta de Dani Martín, Marlena, Viva Suecia, Chiara Oliver o Arde Bogotá.
Repasa aquí las canciones que fueron hits hace 30 años y descubre las respuestas de nuestros artistas en el vídeo de arriba.
- Wannabe de Spice Girls
- Macarena (Bayside Boys Remix) de Los del Río
- Don’t Look Back in Anger de Oasis
- La Cosa Más Bella de Eros Ramazotti
- Duro de pelar de Rebeca
- Quit Playing Games de Backstreet Boys
- El Talismán de Rosana
- Children de Robert Miles