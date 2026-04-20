Los hitos pop que marcaron 1996, el año en que nació Europa FM

Hace 30 años, Europa FM llegó para marcar un punto de inflexión en el panorama musical, pero este no fue el único acontecimiento importante que ocurrió en 1996.

Ya no solo el mundo de la música cosechó un gran número de nuevos éxitos, sino que en otros ámbitos como el cine, la ciencia, los videojuegos o el deporte también se vivieron momentos que marcaron la historia.

Tampoco podemos olvidarnos de los artistas que nacieron este mismo año o los libros que llegaron a las librerías y las series que se estrenaron en la pequeña pantalla.

Por todo esto y por mucho más, desde Europa FM queremos hacer un viaje al pasado para rememorar algunos de los hitos pop de 1996.

Grandes éxitos del cine y la televisión

A pesar de que Titanic no se estrenó en cines hasta 1997, el rodaje de la cinta de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet inició en 1996. Por aquel entonces nadie podría imaginar que se acabaría convirtiendo en el éxito mundial que fue y que sería la película con más premios Oscar de la historia. 29 años después nadie le ha arrebatado este logro.

Sí se estrenaron en 1996 otras películas como Trainspotting, la primera entrega deMisión: Imposible, Independence Day, El paciente inglés o Scream, todas convertidas en cintas de referencia.

En cuanto a galardones, fue el año de Braveheart, que recibió cinco premios Oscar: Mejor película, Mejor director, Mejor edición de sonido, Mejor fotografía y Mejor maquillaje

En el ámbito del cine infantil, se estrenaron El jorobado de Notre Dame, Matilda, Space Jam y 101 dálmatas con Glenn Close en el papel de Cruella De Vil.

En cuanto a las series, fue el año de Sabrina, cosas de brujas y los dibujos animados Arthur y Dragon Ball GT. En esa Friends arrasaba con su tercera temporada y todavía le quedaban ocho años de emisión.

Momento clave para la música

En el año en el que nació Europa FM, la industria musical estaba viviendo un momento de esplendor, surgiendo canciones que se han convertido en himnos de toda una generación.

Entre ellas, encontramos Wannabe, de las Spice Girls; La Cosa Más Bella, de Eros Ramazotti; Duro de pelar, de Rebeca; o Don't Look Back in Anger, de Oasis.

Además, Macarena de Los del Río hizo historia al liderar 14 semanas el Billboard Hot 100, impulsado sobre todo por el remix de Bayside Boys.

Este año también fue clave para Gloria Estefan, pues logró el Premio Grammy al Mejor álbum latino tropical.

Esplendor de los videojuegos

Los videojuegos también vivieron un buen momento en 1996 con el lanzamiento de Pokémon Rojo y Pokémon Azul para Game Boy, siendo la primera entrega de la franquicia.

Además, también llegaron otras sagas como Resident Evil, Tomb Raider y Crash Bandicoot y juegos como Super Mario 64.

Victorias deportivas

En el ámbito del deporte, Alemania se coronó como ganadora de la Eurocopa frente a República Checa, una competición en la que España quedó eliminada en cuartos de final. Hubo una época en que esa era la tendencia de La Roja y de ahí la canción Pasar de cuartos que lanzó Pignoise en la Eurocopa de 2008.

Por otro lado, en el ámbito nacional, el Atlético de Madrid gana la Liga Española de fútbol, siendo este su noveno título.

Libros publicados

La literatura también experimentó algunos lanzamientos clave, entre los que hay que destacar el lanzamiento del primer libro de Juego de Tronos, la novela Hacia rutas salvajes de Jon Krakauer y la primera entrega de Las aventuras del capitán Alatriste de Arturo Pérez-Reverte.

Grandes descubrimientos

1996 también fue un año destacado en cuanto a los avances de la ciencia, siendo el año en el que nació la oveja Dolly, primer animal clonado; se desarrolló Hotmail y se lanzaron navegadores como Internet Explorer 3.

También fue un año clave para la expansión del internet a nivel global y se dieron nuevos pasos para entender mejor la epilepsia mioclónica y el VIH.

Artistas de la generación Europa FM

Nació Europa FM y también otros artistas que comparten generación. Zendaya (1 septiembre), Tom Holland (1 junio), Rodri (22 junio), Lele Pons (25 junio) y Normani (31 mayo) son coetáneos de la cadena.