Sonorama Ribera 2026 revela los horarios de sus conciertos por días y escenarios
Los asistentes al Sonorama Ribera 2026 ya puede comprobar los horarios, escenarios y días en los que actuarán sus artistas favoritos, en un cartel formado por artistas como Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Rusowsky, RVFV, Carlos Ares, Love of Lesbian, Sexy Zebras, Niña Polaca, Samuraï, La M.O.D.A., Leiva, Valeria Castro y Xoel López, entre otros.
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Ha llegado el momento más esperado: Sonorama Ribera 2026, que se celebrará del 5 al 9 de agosto, ya ha publicado los horarios de su 29º edición.
El público que se dará cita durante cinco días en Aranda de Duero con Europa FM como radio oficial ya puede elegir el itinerario musical que marcará su experiencia sonorámica. Y es que más de 150 artistas y bandas les esperan a los asistentes, que se emocionarán con sus favoritos, vibrarán con las revelaciones del año y se sorprenderán al descubrir al que podría ser su próximo grupo o artista de cabecera.
Un recorrido entre conciertos, sorpresas, descubrimientos y reencuentros que arrancará el miércoles 5 de agosto con la Fiesta de Bienvenida en el Café Central desde las 16:30 horas y a las 19:00 horas empezarán los conciertos en el recinto oficial con Crystal Fighters, Iván Ferreiro, La Pegatina, León Benavente, Bebe, Carlangas y La Cabra Mecánica, entre muchos otros. No faltará la tradicional y divertida fiesta de disfraces y, hasta las 3:30 horas, el festival ya dará una primera muestra del eclecticismo que lo convierte en una de las citas más singulares del país.
El jueves, viernes y sábado la actividad será incesante desde las 19:00 hasta las 05:00 horas en el recinto y al público le espera una programación para todos los gustos en sus cinco escenarios: Aranda de Duero, Ribera del Duero, Indexa, Porklovers y Tierra de Sabor. Cinco lugares para escuchar por primera vez canciones que no olvidaremos y para reencontrarse con la música que nos acompaña desde siempre con las actuaciones de Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Rusowsky, RVFV, Carlos Ares, Love of Lesbian, Sexy Zebras, Niña Polaca, Samuraï, La M.O.D.A., Leiva, Valeria Castro y Xoel López, entre otros.
Y estos son los horarios de cada concierto:
Miércoles, 5 de agosto
Escenario Aranda de Duero
- 19:00 – Nat Simons
- 20:40 – La Cabra Mecánica
- 22:20 – León Benavente
- 00:20 – La Pegatina
- 02:20 – Wally López
Escenario Ribera del Duero
- 19:50 – Carlangas
- 21:30 – Bebe
- 23:20 – Iván Ferreiro
- 01:20 – Crystal Fighters
Escenario Indexa
- 19:00 – Whisky Caravan
- 20:40 – Mafalda Cardenal
- 22:20 – Tu Otra Bonita
- 00:00 – D. Valentino
- 01:40 – Sofía Gabanna
Escenario Porklovers
- 19:50 – Yacaré
- 21:30 – Pablopablo
- 23:10 – Chiquita Movida
- 00:50 – The Molotovs
- 02:30 – Simulacro
Escenario Tierra de Sabor
- 19:00 – Fiesta de Disfraces
- 21:00 – Salvana
- 22:00 – Tigre y Diamante
- 23:00 – Pitty Me Voy
- 00:00 – Lala Acolea
- 01:00 – Mal Sense
- 02:00 – DJ Filo
Escenario Café Central
- Desde las 16:30 – Fiesta de Bienvenida
- DJ Van Bylen
Jueves, 6 de agosto
Escenario Pza. Trigo Vibra Mahou
- 12:00 – Sobrezero
- 13:00 – Las Petunias
- 14:00 – Calequi y Las Panteras
- 15:00 – Sorpresa
Escenario Pza. La Sal Vibra Mahou
- 12:00 – We Are Mono
- 12:55 – Norte Perdido
- 13:50 – Soyla
- 14:45 – Hostia Pedagógica
- 15:30 – Go Cactus
- 16:20 – Tardeo Cool DJ's
- 17:10 – DJ Felipe
Escenario Charco
- 12:00 – Barbi Recanati
- 13:00 – Ángela González
- 14:00 – Mabu
- 15:00 – La Delio Valdez
- 16:00 – Los Vinagres
- 17:00 – Tiburona
Escenario Le Club / Café Central
- 13:00 – Winter & Torres
- 19:00 – Karavana
- 20:40 – Ramoncín
- 22:25 – Rigoberta Bandini
- 00:45 – Rusowsky
- 03:00 – Peces Raros
Escenario Ribera del Duero
- 19:50 – Nacho Vegas
- 21:30 – Veintiuno
- 23:35 – Guitarricadelafuente
- 01:55 – RVFV
- 03:50 – Serial Killerz
Escenario Indexa
- 19:00 – Galerna
- 20:40 – Vera Fauna
- 22:20 – Ángeles Toledano
- 00:00 – Lablackie
- 01:40 – Mi Vida Rosa
- 03:20 – Sobrinus
Escenario Porklovers
- 19:50 – Alberto.Vela
- 21:30 – El Nido
- 23:10 – We Are Scientists
- 00:50 – Egon Soda
- 02:30 – Valira
- 04:10 – Ale Acosta
Escenario Tierra de Sabor
- 19:00 – Dani Leiva
- 20:05 – Ona Mafalda
- 21:10 – Carencias Afectivas
- 22:15 – Alberto & García
- 23:20 – Ortiga
- 00:25 – Pirri Román
- 01:15 – Kill the Clowns
- 02:20 – Rober Biond
- 03:25 – Maikie
Viernes, 7 de agosto
Escenario Pza. Trigo Vibra Mahou
- 12:00 – La Milagrosa
- 13:00 – Fontán
- 14:00 – Éxtasis
- 15:00 – Sorpresa
Escenario Pza. La Sal Vibra Mahou
- 12:00 – Luback
- 12:55 – Volavent
- 13:50 – Nuevo Berlín
- 14:45 – Nuevos Vicios
- 15:30 – Aguacate y Mango
- 16:40 – Mr. Kitos
Escenario Charco
- 12:00 – Alonso
- 13:00 – Las Migas
- 14:00 – La Garfield
- 15:00 – Siamés
- 16:00 – Coti
- 17:00 – Lucky Salvadori
Escenario Le Club / Café Central
- 13:00 – La Azotea
Escenario Aranda de Duero
- 19:00 – La Sonrisa de Julia
- 21:00 – Carlos Ares
- 23:30 – Sexy Zebras
- 01:45 – Comandante Twin
- 03:45 – Ladilla Rusa
Escenario Ribera del Duero
- 20:00 – Ángel Stanich
- 22:00 – Love of Lesbian
- 00:45 – Niña Polaca
- 02:45 – Samuraï
Escenario Indexa
- 19:00 – Suzete
- 20:40 – Malmö 040
- 22:20 – Soleá Morente
- 00:00 – Lucho RK
- 01:40 – StormyKid
- 03:20 – Marban
Escenario Porklovers
- 19:50 – Funambulista
- 21:30 – Los Negativos
- 23:10 – Xavibo
- 00:50 – Depresión Sonora
- 02:30 – Eladio y Los Seres Queridos
- 04:10 – Bum Motion Club
Escenario Tierra de Sabor
- 19:00 – Canciller
- 20:05 – Da Igual
- 21:10 – Memocracia
- 22:15 – Alejo
- 23:20 – Cándela Gómez
- 00:25 – Hoonine
- 01:15 – Rialto
- 02:20 – Varoc
- 03:25 – Juanann_Deck
Sábado, 8 de agosto
Escenario Pza. Trigo Vibra Mahou
- 12:00 – El Verbo Odiado
- 13:00 – Modelo
- 14:00 – Oslo Ovnies
- 15:00 – Sorpresa
Escenario Pza. La Sal Vibra Mahou
- 12:00 – La Juventud
- 12:55 – Ricardo Moya
- 13:50 – Mazu
- 14:45 – Daphne
- 15:30 – Raúl Sanz DJ
- 16:20 – Fat Gordon
- 17:10 – DJ Ziry
Escenario Sonorama Baby
- 11:30 – Happening
- 13:00 – Caracolino
Escenario Charco
- 12:00 – Gauchito Club
- 13:00 – Vangoura
- 14:00 – Colectivo Da Silva
- 15:00 – Maruja Limón
- 16:00 – Arco
- 17:00 – De Ninghures
Escenario Le Club / Café Central
- 13:00 – Grama Agropunk
Escenario Aranda de Duero
- 19:00 – Repion
- 20:35 – Belén Aguilera
- 23:00 – Leiva
- 01:40 – Ojete Calor
Escenario Ribera del Duero
- 19:45 – Valeria Castro
- 21:35 – La M.O.D.A.
- 00:30 – Xoel López
- 02:40 – Marlena
- 03:40 – Eme DJ
Escenario Indexa
- 19:00 – Vis Viva
- 20:40 – Kitai
- 22:20 – Paul Alone
- 00:00 – Dollar Selmouni
- 01:40 – Puño Dragón
- 03:20 – Raya Diplomática
Escenario Porklovers
- 19:50 – Pol 3.14
- 21:30 – Ruth
- 23:10 – Al Safir
- 00:50 – El Mato a un Policía Motorizado
- 02:30 – The Rapants
- 04:10 – Lapili
Escenario Tierra de Sabor
- 19:00 – Jaguayano
- 20:05 – Los Chivatos
- 21:10 – Aluo
- 22:15 – Nacho Pistacho
- 23:20 – Grande Amore
- 00:25 – Nøgen
- 01:15 – FreeNiples B2B Lucía Dilema
- 02:20 – Peje B2B Peredius
- 03:25 – Brian Decalma
Domingo, 9 de agosto
Escenario Pza. Trigo Vibra Mahou
- 12:00 – Sarria
- 13:00 – La Regadera
- 14:00 – Niños Bravos
- 15:00 – Sorpresa
Escenario Pza. La Sal Vibra Mahou
- 12:00 – Late Capital
- 12:55 – Mañana Viernes
- 13:50 – Drugos
- 14:45 – Eyelet
- 15:30 – Serrano Brothers
- 16:45 – Popi & Sito
Escenario Sonorama Baby
- 11:30 – Mago Luis Joyra
- 13:00 – Merakids
Escenario Le Club / Café Central
- Desde las 18:00 – She's a Star DJ
Y si hay algo que hace único al Sonorama Ribera es el ambiente mágico que se respira por las calles del pueblo durante el día. De jueves a sábado, a las 12:00h horas, la música empezará a sonar en el casco histórico de Aranda de Duero, equipado un año más con sus escenarios urbanos. La icónica Plaza del Trigo Vibra Mahou revalidará su posición como lugar legendario donde los haya y disparará la emoción del público con sus míticos conciertos sorpresa a las 15:00h, una hora mágica en la que puede ocurrir cualquier cosa. Junto al río se volverán a vivir momentos inolvidables con el Escenario Charco cumpliendo 10 años de celebración de la música iberoamericana. Otros dos rincones esenciales de la localidad, el Escenario Plaza de la Sal Vibra Mahou y Le Club / Café Central acogerán a las futuras voces del panorama nacional.