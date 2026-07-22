Sonorama Ribera 2026 revela los horarios de sus conciertos por días y escenarios

Ha llegado el momento más esperado: Sonorama Ribera 2026, que se celebrará del 5 al 9 de agosto, ya ha publicado los horarios de su 29º edición.

El público que se dará cita durante cinco días en Aranda de Duero con Europa FM como radio oficial ya puede elegir el itinerario musical que marcará su experiencia sonorámica. Y es que más de 150 artistas y bandas les esperan a los asistentes, que se emocionarán con sus favoritos, vibrarán con las revelaciones del año y se sorprenderán al descubrir al que podría ser su próximo grupo o artista de cabecera.

Un recorrido entre conciertos, sorpresas, descubrimientos y reencuentros que arrancará el miércoles 5 de agosto con la Fiesta de Bienvenida en el Café Central desde las 16:30 horas y a las 19:00 horas empezarán los conciertos en el recinto oficial con Crystal Fighters, Iván Ferreiro, La Pegatina, León Benavente, Bebe, Carlangas y La Cabra Mecánica, entre muchos otros. No faltará la tradicional y divertida fiesta de disfraces y, hasta las 3:30 horas, el festival ya dará una primera muestra del eclecticismo que lo convierte en una de las citas más singulares del país.

El jueves, viernes y sábado la actividad será incesante desde las 19:00 hasta las 05:00 horas en el recinto y al público le espera una programación para todos los gustos en sus cinco escenarios: Aranda de Duero, Ribera del Duero, Indexa, Porklovers y Tierra de Sabor. Cinco lugares para escuchar por primera vez canciones que no olvidaremos y para reencontrarse con la música que nos acompaña desde siempre con las actuaciones de Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Rusowsky, RVFV, Carlos Ares, Love of Lesbian, Sexy Zebras, Niña Polaca, Samuraï, La M.O.D.A., Leiva, Valeria Castro y Xoel López, entre otros.

Y estos son los horarios de cada concierto:

Miércoles, 5 de agosto

Escenario Aranda de Duero

19:00 – Nat Simons

20:40 – La Cabra Mecánica

22:20 – León Benavente

00:20 – La Pegatina

02:20 – Wally López

Escenario Ribera del Duero

19:50 – Carlangas

21:30 – Bebe

23:20 – Iván Ferreiro

01:20 – Crystal Fighters

Escenario Indexa

19:00 – Whisky Caravan

20:40 – Mafalda Cardenal

22:20 – Tu Otra Bonita

00:00 – D. Valentino

01:40 – Sofía Gabanna

Escenario Porklovers

19:50 – Yacaré

21:30 – Pablopablo

23:10 – Chiquita Movida

00:50 – The Molotovs

02:30 – Simulacro

Escenario Tierra de Sabor

19:00 – Fiesta de Disfraces

21:00 – Salvana

22:00 – Tigre y Diamante

23:00 – Pitty Me Voy

00:00 – Lala Acolea

01:00 – Mal Sense

02:00 – DJ Filo

Escenario Café Central

Desde las 16:30 – Fiesta de Bienvenida

DJ Van Bylen

Jueves, 6 de agosto

Escenario Pza. Trigo Vibra Mahou

12:00 – Sobrezero

13:00 – Las Petunias

14:00 – Calequi y Las Panteras

15:00 – Sorpresa

Escenario Pza. La Sal Vibra Mahou

12:00 – We Are Mono

12:55 – Norte Perdido

13:50 – Soyla

14:45 – Hostia Pedagógica

15:30 – Go Cactus

16:20 – Tardeo Cool DJ's

17:10 – DJ Felipe

Escenario Charco

12:00 – Barbi Recanati

13:00 – Ángela González

14:00 – Mabu

15:00 – La Delio Valdez

16:00 – Los Vinagres

17:00 – Tiburona

Escenario Le Club / Café Central

13:00 – Winter & Torres

19:00 – Karavana

20:40 – Ramoncín

22:25 – Rigoberta Bandini

00:45 – Rusowsky

03:00 – Peces Raros

Escenario Ribera del Duero

19:50 – Nacho Vegas

21:30 – Veintiuno

23:35 – Guitarricadelafuente

01:55 – RVFV

03:50 – Serial Killerz

Escenario Indexa

19:00 – Galerna

20:40 – Vera Fauna

22:20 – Ángeles Toledano

00:00 – Lablackie

01:40 – Mi Vida Rosa

03:20 – Sobrinus

Escenario Porklovers

19:50 – Alberto.Vela

21:30 – El Nido

23:10 – We Are Scientists

00:50 – Egon Soda

02:30 – Valira

04:10 – Ale Acosta

Escenario Tierra de Sabor

19:00 – Dani Leiva

20:05 – Ona Mafalda

21:10 – Carencias Afectivas

22:15 – Alberto & García

23:20 – Ortiga

00:25 – Pirri Román

01:15 – Kill the Clowns

02:20 – Rober Biond

03:25 – Maikie

Viernes, 7 de agosto

Escenario Pza. Trigo Vibra Mahou

12:00 – La Milagrosa

13:00 – Fontán

14:00 – Éxtasis

15:00 – Sorpresa

Escenario Pza. La Sal Vibra Mahou

12:00 – Luback

12:55 – Volavent

13:50 – Nuevo Berlín

14:45 – Nuevos Vicios

15:30 – Aguacate y Mango

16:40 – Mr. Kitos

Escenario Charco

12:00 – Alonso

13:00 – Las Migas

14:00 – La Garfield

15:00 – Siamés

16:00 – Coti

17:00 – Lucky Salvadori

Escenario Le Club / Café Central

13:00 – La Azotea

Escenario Aranda de Duero

19:00 – La Sonrisa de Julia

21:00 – Carlos Ares

23:30 – Sexy Zebras

01:45 – Comandante Twin

03:45 – Ladilla Rusa

Escenario Ribera del Duero

20:00 – Ángel Stanich

22:00 – Love of Lesbian

00:45 – Niña Polaca

02:45 – Samuraï

Escenario Indexa

19:00 – Suzete

20:40 – Malmö 040

22:20 – Soleá Morente

00:00 – Lucho RK

01:40 – StormyKid

03:20 – Marban

Escenario Porklovers

19:50 – Funambulista

21:30 – Los Negativos

23:10 – Xavibo

00:50 – Depresión Sonora

02:30 – Eladio y Los Seres Queridos

04:10 – Bum Motion Club

Escenario Tierra de Sabor

19:00 – Canciller

20:05 – Da Igual

21:10 – Memocracia

22:15 – Alejo

23:20 – Cándela Gómez

00:25 – Hoonine

01:15 – Rialto

02:20 – Varoc

03:25 – Juanann_Deck

Sábado, 8 de agosto

Escenario Pza. Trigo Vibra Mahou

12:00 – El Verbo Odiado

13:00 – Modelo

14:00 – Oslo Ovnies

15:00 – Sorpresa

Escenario Pza. La Sal Vibra Mahou

12:00 – La Juventud

12:55 – Ricardo Moya

13:50 – Mazu

14:45 – Daphne

15:30 – Raúl Sanz DJ

16:20 – Fat Gordon

17:10 – DJ Ziry

Escenario Sonorama Baby

11:30 – Happening

13:00 – Caracolino

Escenario Charco

12:00 – Gauchito Club

13:00 – Vangoura

14:00 – Colectivo Da Silva

15:00 – Maruja Limón

16:00 – Arco

17:00 – De Ninghures

Escenario Le Club / Café Central

13:00 – Grama Agropunk

Escenario Aranda de Duero

19:00 – Repion

20:35 – Belén Aguilera

23:00 – Leiva

01:40 – Ojete Calor

Escenario Ribera del Duero

19:45 – Valeria Castro

21:35 – La M.O.D.A.

00:30 – Xoel López

02:40 – Marlena

03:40 – Eme DJ

Escenario Indexa

19:00 – Vis Viva

20:40 – Kitai

22:20 – Paul Alone

00:00 – Dollar Selmouni

01:40 – Puño Dragón

03:20 – Raya Diplomática

Escenario Porklovers

19:50 – Pol 3.14

21:30 – Ruth

23:10 – Al Safir

00:50 – El Mato a un Policía Motorizado

02:30 – The Rapants

04:10 – Lapili

Escenario Tierra de Sabor

19:00 – Jaguayano

20:05 – Los Chivatos

21:10 – Aluo

22:15 – Nacho Pistacho

23:20 – Grande Amore

00:25 – Nøgen

01:15 – FreeNiples B2B Lucía Dilema

02:20 – Peje B2B Peredius

03:25 – Brian Decalma

Domingo, 9 de agosto

Escenario Pza. Trigo Vibra Mahou

12:00 – Sarria

13:00 – La Regadera

14:00 – Niños Bravos

15:00 – Sorpresa

Escenario Pza. La Sal Vibra Mahou

12:00 – Late Capital

12:55 – Mañana Viernes

13:50 – Drugos

14:45 – Eyelet

15:30 – Serrano Brothers

16:45 – Popi & Sito

Escenario Sonorama Baby

11:30 – Mago Luis Joyra

13:00 – Merakids

Escenario Le Club / Café Central

Desde las 18:00 – She's a Star DJ

Y si hay algo que hace único al Sonorama Ribera es el ambiente mágico que se respira por las calles del pueblo durante el día. De jueves a sábado, a las 12:00h horas, la música empezará a sonar en el casco histórico de Aranda de Duero, equipado un año más con sus escenarios urbanos. La icónica Plaza del Trigo Vibra Mahou revalidará su posición como lugar legendario donde los haya y disparará la emoción del público con sus míticos conciertos sorpresa a las 15:00h, una hora mágica en la que puede ocurrir cualquier cosa. Junto al río se volverán a vivir momentos inolvidables con el Escenario Charco cumpliendo 10 años de celebración de la música iberoamericana. Otros dos rincones esenciales de la localidad, el Escenario Plaza de la Sal Vibra Mahou y Le Club / Café Central acogerán a las futuras voces del panorama nacional.