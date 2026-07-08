Ocho canciones de 1996 y solo pueden elegir tres: el top 3 de Siloé, Dani Fernández y Nena Daconte

Europa FM está de celebración. Este 2026 cumplimos 30 años y lo celebramos con música.

Esta vez lo hacemos con la música que sonaba en 1996, el año de nuestro nacimiento, y nuestros artistas favoritos, a los que hemos sometido a un divertido test. Les hemos propuesto una lista con las ocho canciones que llegaron a lo más alto ese año para que elijan su Top 3.

Dani Fernández, Siloé y Nena Daconte son los primeros en enfrentarse a nuestro juego aunque ya te avanzamos que a lo largo de los próximos meses podrás descubrir la respuesta de Dani Martín, Marlena, Viva Suecia, Chiara Oliver o Arde Bogotá.

¡Spoiler! Hay respuestas que no las vimos venir y hay artistas que no eligen un tema... ¡lo cantan!

Repasa aquí las canciones que fueron hits hace 30 años y descubre las respuestas de nuestros artistas en el vídeo de arriba.