Ocho canciones de 1996 y solo pueden elegir tres: el top 3 de Siloé, Dani Fernández y Nena Daconte
Europa FM nació hace 30 años a la par que canciones como Wannabe de Spice Girls, Duro de pelar de Rebeca, El Talismán de Rosana o Don't Look Back in Anger de Oasis. ¿Cuáles de estas son las favoritas de nuestros artistas? Preguntamos a Dani Fernández, Siloé y Nena Daconte por ocho temas concretos para que elijan su Top 3.
Europa FM está de celebración. Este 2026 cumplimos 30 años y lo celebramos con música.
Esta vez lo hacemos con la música que sonaba en 1996, el año de nuestro nacimiento, y nuestros artistas favoritos, a los que hemos sometido a un divertido test. Les hemos propuesto una lista con las ocho canciones que llegaron a lo más alto ese año para que elijan su Top 3.
Dani Fernández, Siloé y Nena Daconte son los primeros en enfrentarse a nuestro juego aunque ya te avanzamos que a lo largo de los próximos meses podrás descubrir la respuesta de Dani Martín, Marlena, Viva Suecia, Chiara Oliver o Arde Bogotá.
¡Spoiler! Hay respuestas que no las vimos venir y hay artistas que no eligen un tema... ¡lo cantan!
Repasa aquí las canciones que fueron hits hace 30 años y descubre las respuestas de nuestros artistas en el vídeo de arriba.
- Wannabe de Spice Girls
- Macarena (Bayside Boys Remix) de Los del Río
- Don’t Look Back in Anger de Oasis
- La Cosa Más Bella de Eros Ramazotti
- Duro de pelar de Rebeca
- Quit Playing Games de Backstreet Boys
- El Talismán de Rosana
- Children de Robert Miles