Las curiosas similitudes entre la actuación y el puesto de Ruth Lorenzo y Iolanda en Eurovisión

Todavía seguimos con un poco de resaca emocional por la final de Eurovisión 2024 , que terminó con la victoria del artista suizo Nemo con The Code. No fue una buena noche para España, ya que Nebulossa no convenció a Europa y se situó en el puesto 22.

Fue distinto para nuestros vecinos de Portugal, cuya representante Iolanda apostó por una fusión de sonidos tradicionales lusos y beats urbanos en la canción Grito. Su propuesta arrasó especialmente con el jurado popular y logró 152 puntos en total.

Varios eurofans han comenzado a desgranar lo sucedido durante la final y se han dado cuenta de algunas curiosidades que merece la pena remarcar, como las similitudes que existe entre la actuación de Iolanda y la de Ruth Lorenzo, hace diez años.

El twitero @pabloincolor ha compartido un pequeño video comparando ambas actuaciones y llama la atención que hay planos muy parecidos, como cuando ambas son iluminadas por una luz muy brillante por detrás que hace imposible verlas del todo.

Pero hay más cosas en común, las dos actuaron en puestos cercanos: Ruth en el 19 y Iolanda en el 18, y quedaron en el mismo puesto: el 10.

Diez años de diferencia, pero el resto es todo muy parecido. ¡Qué casualidad!