Eurovisión no censurará el vestuario de Finlandia a pesar de las críticas por desnudez a Windows95man

Se conocía cómo iba a ser su performance en Malmö (Suecia) desde el momento en el que se coronaron ganadores del UMK 2024 con el tema No Rules!, pero hasta ahora no estaba claro si podrían llevar a cabo tal y como tenían previsto. Ganó la preselección eurovisiva con un 75% de los votos del público y 25% de los votos del jurado.

Windows95man, un artista visual finlandés de 38 años, representará a su país con un show en el que aparece vestido con la camiseta del sistema operativo que le da nombre -aunque en realidad se llama Teemu Keisteri-, gorra y gafas. Hasta ahí todo muy excéntrico, pero al fin y al cabo tolerable. El problema ha venido por los calzoncillos/taparrabos color beige que tapan sus partes íntimas. Muchos lo han visto cómo un signo de desnudez, opción que no está permitida en las bases de Eurovisión.

Cabe destacar que solo luce ese tanga nude durante el primer minuto de la actuación, cuando rompe el cascarón de huevo. Más tarde utiliza un short vaquero.

Ante la preocupación por los horarios de emisión de la gala en diferentes países, muchos llegaron a pensar que la EBU (Unión Europea de Radiodifusión) censuraría el vestuario y pediría un cambio a la candidatura finlandesa.

Sin embargo, no ha sido así. La EBU ha garantizado a Yle que no pedirá canjes en su look y la puesta en escena nórdica podrá mantenerse tal y como estaba prevista. De esta manera, Windows95man actuará en la primera semifinal del 7 de mayo como sucesor del mítico Käärijä.

Rompiendo el cascarón de un huevo: así es la actuación de Finlandia