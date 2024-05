Así ha sido la polémica actuación de Israel en Eurovisión 2024 con abucheos y pitos del público

La ofensiva de Israel contra Palestina ha tensionado Eurovisión, hasta el punto de convertirse en el festival más polémico de las últimas décadas. Tanto que apenas dos horas antes de que comenzasen las actuaciones, la organización se reunía de urgencia, por la descalificación de Países Bajos y, además, Israel era separada del resto de las delegaciones.

Con todo, el festival ha seguido adelante y Eden Golan ha representado a su país con el tema 'Hurricane', después de haberse pasado una semana recluida en el hotel, junto a la delegación israelí, saliendo solo para los ensayos y presentaciones oficiales.

Como no podía ser de otra manera, la actuación de Israel no ha estado exenta de polémica. Los comentarios en redes sociales se han triplicado desde el momento en el que Golan ha salido a escena y sí que se han podido escuchar pitidos, abucheos y gritos por parte del público. Puedes ver a continuación cómo ha sido la actuación de Israel en Eurovisión:

Quién es Eden Golan

La cantante, de 20 años, nació en Israel en 2003, aunque estuvo viviendo con sus padres en Moscú durante 13 años hasta 2022. Como ella misma reveló, uno de los motivos que les llevó a regresar a su país fue el creciente antisemitismo que notaba en Rusia.

Desde muy joven, expresó sus inquietudes artísticas como bailarina y como cantante, participando en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior en 2015 para representar a Rusia, así como en otros concursos como el New Wave en Crimea en 2016 y en el programa televisivo The Voice Kids en 2018.

La oportunidad para darse a conocer internacionalmente le llegó en 2023 al competir en La próxima estrella, el programa para elegir al representante de Eurovisión en 2024. Eden Golan logró superar todas las fases del mismo, interpretando éxitos musicales como I Have Nothing de Whitney Houston y I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith.