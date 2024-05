El puesto de España en Eurovisión 2024: así ha quedado la 'Zorra' de Nebulossa

¡Termina Eurovisión 2024, una de las ediciones más polémicas de sus últimos años!

La presencia de Israel tras la invasión de Palestina ha marcado la agenda de la mayoría de artistas participantes, que no han dudado en mostrar su rechazo a la candidatura de Eden Golan. Irlanda, Suiza, Reino Unido o Grecia han sido los representantes más críticos con la presencia de la israelí de 20 años.

Más allá de la política, Nebulossa ha sido una de las protagonistas de la noche , ya que su actuación de Zorra ha sido una de las más aclamadas de la noche. No obstante, no ha habido suerte y no ha sido ella la que se ha llevado el micrófono de cristal.

El dúo alicantino ha quedado en el puesto 22, con 30 puntos, 19 del jurado profesional y 11 de televoto. A pesar de la expectación con la que los eurofans del Malmö Arena han cantado su tema a los cuatro vientos, no parece que ha convencido al resto de Europa. ¡Una lástima!

El reparto de votos del jurado profesional

6 puntos - San Marino

1 punto - Suiza

4 puntos - Austria

7 puntos - Italia

1 punto - Finlandia

Además, ha sumado 11 puntos del televoto.