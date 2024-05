Nemo, representante de Suiza, gana Eurovisión 2024: su actuación y la letra de la canción

El artista suizo Nemo se ha impuesto a sus compañeros en Eurovisión y se ha alzado como campeón con 591 puntos, 365 del jurado profesional y 226 del televoto. Descubre aquí su actuación y el significado de la canción The Code.

¡Eurovisión llega a su fin!

El artista de Suiza, Nemo, ha terminado saliendo vencedor con The Code, tras imponerse a sus compañeros en la green room con 591 puntos, 365 de jurado profesional y 226 puntos de televoto. En segundo lugar, ha quedado el favorito de las casas de apuestas, el croata Baby Lasagna, con 547 puntos.

La propuesta ucraniana de Alyona Alyona & Jerry Heil ha quedado en tercera posición con 453 puntos y en cuarto lugar el francés Slimane con 445 puntos.

El significado de la canción 'The Code'

The code, ha enamorado a los eurofans por haber combinado estilos musicales tan distintos como la lírica, el rap y el drum amb bass. El mensaje de la canción es la búsqueda de uno mismo, inspirado en las propias experiencias de Nemo.

En 2023, hizo pública su identidad de género ―es no binario― y en la letra del tema podemos apreciar cómo se pregunta quién es: 'Si solo hay ceros y unos, ¿a dónde pertenezco? Si no encajo ni en los ceros ni en los unos, ¿dónde está mi lugar?'.

Letra en castellano de 'The code'

Bienvenido al programa

Que todo el mundo sepa

Se acabó el juego

Voy a romper las cadenas

Será mejor que te abroches el cinturón

Serviré otra copa

Esta es mi boheme

Así que bébetelo amigo

Uhhh Uhhh

Esta historia es mi verdad

Yo, yo fui al infierno y volvi

Para encontrarme en el camino

Rompí el código

Oh, Oh, Oh

Como los ammonites

Sólo le di un poco de tiempo

Ahora encontré el paraíso

Rompí el código

Oh, Oh, Oh

Déjame contarte un cuento sobre la vida ‘

Sobre lo bueno y lo malo

mejor agárrate fuerte

Quién decide qué está mal y qué está bien

Todo es equilibrio todo es luz

Tengo tantas cosas en la cabeza

Y he estado despierto toda la noche

Estoy tan emocionado Estoy tan emocionado

Es más grande que yo, estoy tan emocionado

Uhhhh

No me importa lo que pase

Uhhhh

Let me feel that burning fright

Uhhhh

Esta historia es mi verdad

Yo, yo fui al infierno y volví

Para encontrarme en el camino

Rompí el código

Oh, Oh, Oh

Como los ammonites

Sólo le di un poco de tiempo

Ahora encontré el paraíso

Rompí el código

Oh, Oh, Oh

En algún lugar entre el 0 y el 1

Ahí es donde encontré mi reino

Mi corazón late como un…

En algún lugar entre el 0 y el 1

Ahí es donde encontré mi reino

Mi corazón late como un tambor

Uhhhh…

I, I went to hell and back

Para encontrarme en el camino

Rompí el código

Oh, Oh, Oh

Como los amonites

Sólo le di un poco de tiempo

Ahora encontré el paraíso

Rompí el código

Oh, Oh, Oh