Ignacio Batallán, pareja de Melody, celebra su actuación': "Has callado muchas bocas"

Ignacio Batallán se ha descubierto como un hombre enamorado. El entrenador argentino, pareja de Melody desde 2021, siempre se había mantenido en segundo plano pero ha decidido dejar este espacio por un día para celebrar el éxito de la cantante en Eurovisión.

El padre de su hijo Cairo salió a escena antes de la final para dedicarle un bonito mensaje de amor y volvió a aparecer cuando Melody terminó su actuación para celebrar lo que había hecho en el St. Jakobshalle de Basilea (Suiza).

"Te has comido el escenario", le ha escrito el argentino. "Has Brillado. Has callado muchas bocas y qué manera de despedirte", ha apuntado refiriéndose al helicóptero que hizo al terminar de cantar.

"Qué barbaridad, amor. Estamos orgullosos. Estoy emocionado a más no poder", le ha dicho Batallán, que ya antes de verla actuar había mostrado su amor con otro bonito gesto.

"Cada día estoy más orgulloso de quien eres y lo que haces", decía el texto acompañado de una foto de Basilea. "Horas de trabajo infinitas, viajes interminable, miedos, dudas, presiones, lejos de las personas que amas... Te superaste y aquí estás dándonos una lección de superación. Para nosotros ya has ganado. Te amo".