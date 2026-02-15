Letra y significado de 'T AMARÉ', la canción ganadora del Benidorm Fest 2026 por Tony Grox & LUCYCALYS
T AMARÉ es una intensa declaración de amor que mezcla el pop comercial con matices flamencos. Sin duda, Tony Grox & LUCYCALYS han dado en la tecla del éxito, pues han conseguido proclamarse ganadores del Benidorm Fest 2026 con esta canción.
T AMARÉ, la canción de Tony Grox & LUCYCALYS, es la ganadora indiscutible del Benidorm Fest 2026. No solo se ha llevado la Sirenita de Oro —y sus correspondientes 150.000 euros, 100.000 para el artista y 50.000 para los compositores—, sino que también ha conseguido el Premio Televisa Univisión —que permite viajar a Miami para grabar un single con un productor internacional y hacer promoción en el mercado latino—.
Esta composición, que partía como favorita entre los oyentes de Europa FM, ha ganado el Benidorm Fest 2026 con un total de 166 puntos —82 del jurado (2), 48 del televoto (1) y 36 del demoscópico (4)—. La clave de su éxito es su apuesta por fusionar el pop mainstream contemporáneo con toques flamencos. De hecho, su puesta en escena recrea un patio andaluz. "Vamos a llevar a Cádiz por bandera siempre", comenta el DJ Tony Grox.
Significado de la canción
Como casi todas las composiciones del Benidorm Fest 2026, la canción ganadora trata sobre amor romántico —aunque Tony Grox & LUCYCALYS defienden que es un mensaje de amor universal hacia la amistad, la pareja o la familia—. Habla de un amor intenso, incipiente y único: "Baby, es diferente lo que tengo contigo / En verano mi brisa y en invierno mi abrigo / Te has vuelto mi refugio, mi razón, mi testigo".
La narradora asegura que "no es fácil de llevar", pero que eso es precisamente lo que le atrae a la otra persona de ella. En T AMARÉ, todo gira alrededor de un romance diferente a lo que habían vivido los dos protagonistas: "Perdóname si no contesto / Detesto los mensajes de texto / Pero no por eso me compares con el resto / Créeme, contigo quiero hacer lo correcto / Y que seas para mí el hombre perfecto".
Por supuesto, parte del éxito de la canción reside en la repetición de su estribillo, donde se expresa un amor pasional a pesar de que aún no son formalmente pareja: "Quiero que sepas / Que yo te amaré / Te amaré / Te amaré, te amaré, te amaré...".
Letra de 'T AMARÉ', de Tony Grox & LUCYCALYS
No somos nada, pero casi, casi estamos, casi
Aunque no te lo ponga nada fácil
Yo soy la mami que tú quieres
Te gusta que te lo ponga así, difícil
-
Quiero que sepas
Que yo te amaré
-
Te amaré
Te amaré, te amaré, te amaré
Que yo te amaré
Te amaré
Te amaré, te amaré, te amaré
-
Baby, es diferente lo que tengo contigo
En verano mi brisa y en invierno mi abrigo
Te has vuelto mi refugio, mi razón, mi testigo
Por ese motivo es que me gusta, papi
Cómo tú me tratas a mí
No soy fácil de llevar, pero eso te encanta
Abre bien los ojos y mírame
Por un segundo, detente y escúchame
-
Quiero que sepas
Que yo te amaré
-
Te amaré
Te amaré, te amaré, te amaré
Que yo te amaré
Te amaré
Te amaré, te amaré, te amaré
-
Perdóname si no contesto
Detesto los mensajes de texto
Pero no por eso me compares con el resto
Créeme, contigo quiero hacer lo correcto
Y que seas para mí el hombre perfecto
-
Siendo honestos
Echo en falta tu aroma cuando me acuesto
Qué te digo, qué te cuento
Que si te extraño, por supuesto, escúchame
-
Baby, es diferente lo que tengo contigo
En verano mi brisa y en invierno mi abrigo
Te has vuelto mi refugio, mi razón, mi testigo
Por ese motivo
-
Quiero que sepas
Que yo te amaré
-
Te amaré
Te amaré, te amaré, te amaré
Que yo te amaré
Te amaré
Te amaré, te amaré, te amaré