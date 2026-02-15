¿Vuelven a ser pareja? Bad Bunny y su ex Gabriela Berlingeri desatan nuevos rumores

Gabriela Berlingeri es una modelo y diseñadora de joyas puertorriqueña de 31 años que mantuvo una relación con Bad Bunny hasta 2022, cuando se dio a conocer su ruptura. Sin embargo, la expareja podría haber retomado su historia...

Los puertorriqueños han sido vistos este jueves 12 de febrero cenando juntos en Buenos Aires, según desvela People. Bad Bunny se encontraba en la ciudad por su gira de conciertos, mientras Gabriela Berlingeri ya había desatado rumores de reconciliación por su presencia en la Super Bowl y en los Grammy, así como por apoyar al artista tras publicar su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOTos (2025).

"Para la cena, Bad Bunny usó un suéter azul, pantalones a juego, zapatillas blancas y una gorra de béisbol para cubrirse la cara, junto con gafas de sol y una mascarilla", apunta el portal antes mencionado. "Caminó con guardaespaldas, mientras que Berlingeri caminaba por separado, vistiendo una chaqueta de cuero marrón, pantalones marrones a juego y zapatos abiertos".

Estas imágenes llegan poco después de los Premios Grammy 2026, donde Gabriela también estuvo presente. Su asistencia a la gala sorprendió al público, y más aún por el anillo que lució Bad Bunny en el dedo anular de la mano izquierda y que hizo que se disparasen los rumores de compromiso. ¿Reconciliación y posible boda?

Gabriela Berlingeri, la pareja de Bad Bunny durante más de cuatro años

Se conocieron en un restaurante en 2017 y pasaron la cuarentena del Covid-19. Bad Bunny llegó a asegurar que Gabriela Berlingeri fue "la mejor compañera" que pudo tener para el aislamiento. Su química llegó al escenario y, en mayo de 2022, acompañó a Bad Bunny en el Estadio Azteca (Ciudad de México) para cantar El Apagón. ¡Se llegó a hablar de planes de boda!

Sin embargo, ese mismo año llegó la ruptura por sorpresa, aunque la modelo no desapareció de la vida del cantante. "Ustedes no saben nada en verdad. Gabriela y yo somos íntimos amigos. Somos best friends. Somos besties. Nadie sabe, solo dicen: 'Ah, Gabriel, es tu novia, es tu esposa'... Nadie sabe qué es Gabriela. Ahora mismo Gabriela y yo somos mejores amigos. Si el día de mañana Gabriela quiere tener un novio, lo puede tener. Igual yo, si quiero una novia, la puedo tener, porque somos mejores amigos. La gente y los programas hablan y me dan risa", aseguró el intérprete en Instagram confirmando su ruptura.

Tras esta separación en 2022, Bad Bunny estuvo vinculado con la modelo Kendall Jenner, con quien fue pillado besándose en una cena romántica en 2023 poco después de terminar su relación con Gabriela.

Bad Bunny se pronuncia sobre su ruptura con Kendall Jenner: "A mí me han roto el corazón muchas veces" | GTRES

La pareja estuvo 11 meses junta y, tras una breve ruptura, retomaron su relación en mayo de 2024, aunque sin éxito. Finalmente, se separaron y el cantante insinuó que el inglés había sido una barrera para su relación.