Melody confiesa que actuó en el Benidorm Fest tras recibir "oxígeno" en el hospital

La celebración del Benidorm Fest 2025 ha encumbrado a Melody como su ganadora y futura representante de España en la 69ª edición de Eurovisión, que se celebrará en Basilea el próximo 17 de mayo, al ritmo de su ya histórica Esa diva.

Un reñido certamen en el que la sevillana compitió hasta el último momento con otras de las favoritas para hacerse con el Micrófono de Bronce, como Daniela Blasco y su Uh Nana o Lachispa y Hartita de llorar.

Sin embargo, los responsables de la organización finalmente dieron la victoria a Melody, aunque su camino hacia el triunfo ha estado lleno de obstáculos, incluso sanitarios, como ha comentado la cantante.

"El miércoles lo pasé en el hospital, estaba malita. Fui al hospital para que me atendiesen. Por el cambio de clima sentía que me dolía el pecho y no podía respirar bien y estuve con el oxígeno y mascarilla", ha indicado en un encuentro con periodistas tras la celebración del evento.

"No quería decir nada para preocupar a nadie, porque yo iba a estar sí o sí en el escenario. No quería quitarle energía a nadie con eso que me estaba pasando", ha recordado con respecto a su actuación en la Semifinal.

Un espectáculo en el que, además, la artista sufrió diferentes problemas técnicos sobre el escenario que le impidieron ofrecer su mejor versión. "Lo de la semifinal fueron problemas técnicos. Hacer una nota alta no es difícil porque es algo que hacemos habitualmente".

Una combinación de infortunios que, sin embargo, no amedrentaron a Melody. "Estoy preparada para cantar con pulmonía y lo he hecho. Me he comido unos marrones en el escenario que eso que pasó en el escenario es pan y chocolate".

"Malos nos ponemos todos, es así, pero aún te hace más artista y más persona cuando se ve cómo afrontas las dificultades de la vida", ha zanjado la autora.