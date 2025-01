Un grito viral y problemas de sonido: Melody habla de su fallida actuación en la semifinal del Benidorm Fest 2025

La actuación de Melody ha sido, sin duda, la más viral de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2025. Y no, precisamente, porque le saliese redonda.

La cantante de Esa diva, que pese a todo estará en la final del sábado 1 de febrero, hizo un número muy deslucido motivado por los fallos de sonido, que terminaron por truncar el que tenía que ser el momento de más lucimiento de su actuación. Cuando tenía que elevar más la voz hacia un tono agudo y derrochar poderío vocal, le salió una especie de grito que parecía más bien de pánico y que no tardó en convertirse en protagonista de memes.

Melody habla de su fallida actuación

Aunque no fue su noche, la cantante de El baile del gorila logró el pase a la final y en la rueda de prensa posterior a la gala no dudó en hablar de este tema.

"No hay que hacer más dramas de la cuenta. Estamos en vivo y en directo, pueden pasar este tipo de cosas. Yo creo que llevo muchos años de carrera y lo voy a decir con toda el amor y humildad, y todo el cariño que le tengo a mi profesión. Ustedes sabéis que yo canto. Lo siento pero es verdad, yo no canto en playback, a mí me gusta cantar en directo", aseguró la cantante. "¿Que se ha ido? ¿Que no ha funcionado? No pasa nada. Igual que si pasaría en sábado tampoco pasaría nada", continuó la intérprete, y para demostrar su potencia se atrevió a cantar a capela

El fallo fue de la organización, como reconoció la propia María Eizaguirre en esa misma rueda de prensa. "Me imagino que ha sido un momento complido", le dijo a la cantante. "Ha sido complicado pero sabemos que en directo eso puede pasar. Pero voy a decir algo, el sábado vuelvo nuevamente y no me va a impedir volver a darlo todo. El sábado todo se va a volver a hacer como hoy pero más potente, así que prepárense", añadió la artista.

Los memes de la actuación de Melody

El grito y el look de la cantante hicieron que se convirtiese en protagonista de buena parte de las bromas virales de la noche. Durante su actuación X (antes Twitter) se llenó de chistes y comentarios que la han coronado como la reina viral.