Melody responde a las críticas hacia 'Esa Diva', su canción para Eurovisión: "Va a perdurar en el tiempo"

Melody ha ganado la Gran Final del Benidorm Fest 2025, proclamándose la representante de España para la próxima edición de Eurovisión con su actuación de Esa Diva, una canción definida como un canto a la igualdad.

El tema de Melody ha sido ampliamente juzgado en redes sociales desde que vio la luz. Muchos comentarios de antes y de ahora señalan que la canción suena antigua, al pasado, al año 2008, y que no es digna de representar a España en 2025. Sobre esas críticas se ha pronunciado ahora la artista durante una rueda de prensa del domingo 2 de febrero.

"Cada uno tiene un gusto y tiene que tener su opinión. De todas formas, las opiniones son muy relativas y los gustos son muy relativos", empieza respondiendo. "Muchas veces se critican mucho las canciones, no solo mías, sino de todo el mundo. 'Es que son muy antiguas'... ¿Muy antiguas? Si las mejores series y las mejores canciones que están sonando ahora son las de antes. Es que no tiene sentido ninguno", opina Melody.

La cantante asegura que Esa Diva "está producida por los mejores", en referencia a Joy Deb, Peter Boström, Thomas G:son y Juan Sueiro. "El sonido es muy top. Lo que pasa que ya entramos en hilar muy fino y cuando no te gusta, pues siempre vas a buscar cosas. Como la comida: por muy bueno que sea el marisco, si no te gusta no vas a decir que es bueno. Si no te gusta, no te gusta, ¿no? Pero no tengo ningún problema", añade Melody.

La española asegura que "es normal" y "muy lícito" que existan distintas opiniones sobre la música. "Está bien y no pasa nada, pero estoy muy orgullosa. Yo podía haber hecho cualquier tipo de canción, inclusive una muchísimo más comercial, pero creo que Benidorm Fest y Eurovisión merece un tema que no sea un tema cualquiera. Merece un himno y yo creo que Esa Diva es un tema muy himno. Es un tema que va a perdurar en el tiempo, que tiene un mensaje y eso es lo que yo quería", defiende.

Y añade: "Yo me podía haber ido a lo fácil y haber sacado un temazo muy comercial, pero no quería eso, así que me tengo que acatar también a que mucha gente pueda criticarme en decir 'pues es que no es tan actual'. Bueno, el gusto está en blanco, no pasa nada".