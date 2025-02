Qué dice la letra de 'Hartita de llorar' y cuál es el significado de la canción de Lachispa

De un momento malo nació Hartita de llorar, la canción que le puede dar a Lachispa la victoria en el Benidorm Fest 2025.

La cantante gaditana de 22 años cuenta que escribió este tema en un momento en el que se sentía especialmente vulnerable. Acababa de sacar su primer disco, Siempre pura, y, pese a que se enfrentaba a un momento feliz profesional y personalmente, se sentía triste.

"No sabía por qué, quizás al relajarme después de tanto trabajo. Soy de quienes piensan que las emociones, las buenas y malas, hay que saber gestionarlas y yo no supe hacerlo", contó en una entrevista con EFE sobre el origen de este tema en el que reconoce que no tiene fuerzas. "No puedo hacer nada más | Que tirarme a mirar series en el sofá | Un moño y sin maquillar", canta al arranque de la canción.

Lachispa la escribió cuando Sony le propuso componer un tema para la cuarta edición del festival y vio entonces que era el momento de expresar sus sentimientos a través de su letra. "Me sentía muy vulnerable, no es fácil contarle al mundo que pasas por una depresión y llevar ese mensaje a algo positivo", explica la cantante que reconoce en la canción que se siente sola aunque su móvil esté lleno de mensajes.

"No es fácil contarle al mundo que pasas por una depresión y llevar ese mensaje a algo positivo"

Hartita de llorar arranca con Lachispa abriéndose en canal y compartiendo sus pensamientos y termina con un claro mensaje positivo, un mensaje de superación que viene acompañado de un giro musical que se produce cuando la artista rompe su voz para decir que va a salir de esta crisis: "Ahora no sé donde buscar | Juro me voy a encontrar".

"Cuento que estoy triste, pero también la parte positiva de cómo voy a salir de esto, porque es algo por lo que ya había pasado anteriormente y sabía que saldría renovada", añade la cantante que recomienda que defiende que debemos visitar al psicólogo cuando atravesamos una crisis como la que inspiró su canción.

La letra de 'Hartita de llorar' de Lachispa

Me miro, en el espejo, mi peor enemigo

Ya no lo puedo ocultar, la verdad, tengo miedo

Maldigo todas las veces que fui mi castigo

Un día en la oscuridad, la verdad, tengo miedo

No puedo hacer nada más

Que tirarme a mirar series en el sofá

Un moño y sin maquillar

Tengo miles de Whatsapps y me siento sola

Estoy hartita de llorar

Se nubló mi mira'

No quedan lágrimas, ah

Ahora no sé donde buscar

Juro me voy a encontrar

Hartita de llorar, hartita de llorar

Hartita de llorar, hartita de llorar

No quedan lágrimas-más, no quedan lágrimas-más

Hartita de llorar, hartita de llorar

Me quiero aunque a veces me falle

Yo solita me curo de to'ítos mis males

Me quiero aunque me falle

Confío en mi no me cambio por nadie

Salud pa mi gente, gloria pa los míos

Solo me importó quién quedó no quién vino

No puedo hacer nada más

Que tirarme a mirar series en el sofá

Un moño y sin maquillar

Tengo miles de Whatsapps y me siento sola

Estoy hartita de llorar

Se nubló mi mira'

No quedan lágrimas, ah

Ahora no sé donde buscar

Juro me voy a encontrar

Hartita de llorar