Quién es Lachispa: su nombre real, su relación con Rosalía y qué significa 'Hartita de Llorar'

Lachispa es, casi desde el primer día, la gran favorita del Benidorm Fest.

Un estatus que tampoco garantiza que se vaya a convertir en la representante de España en Eurovisión, porque en la Gran Final las sorpresas suelen estar garantizadas. El año pasado todas las miradas estaban puestas en St. Pedro y fue Nebulossa la que terminó llevándose el Micrófono de Bronce.

Así, la artista encara la final con una canción que habla de sus vulnerabilidades y trata temas tan delicados como la salud mental, Hartita de Llorar, que mezcla sonidos flamencos con hiphop y mundos urbanos. "A mí me chocaba como tema. Me sentía muy vulnerable, no es fácil contarle al mundo que pasas por una depresión y llevar ese mensaje a algo positivo", dice desde la honestidad ante una canción en la que reza como mantra "Me quiero, aunque me falle / Confío en mí, no me cambio por nadie".

Sony le ofreció la posibilidad de trabajarla para el Benidorm Fest cuando Siempre Pura, su primer EP, estaba todavía recién salido del horno este mes de octubre. Lo ha presentado en varios conciertos, incluso siendo telonera de Rozalén.

Cómo se llama y sus raíces

Claudia Gómez Galindo, nombre real de Lachispa, nació en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en 2001. Es hija de una bailaora y la llaman Lachispa desde bien pequeñita, por lo vivaz y alegre que era.

Tanto es así que participó en el programa de Juan y Medio en Canal Sur, y desde entonces casi no se ha vuelto a bajar de los escenarios. Ha compartido tablas con La Húngara, Niña Pastori o India Martínez.

Su relación con Rosalía

A sus 24 años puede presumir de haber formado parte de la carrera de Rosalía en sus inicios. Fue la cantante de Sant Esteve de Ses Rovires la que se fijó en ella.

"Todo empezó por un vídeo que se hizo viral en Facebook y ella contactó con nosotros para que me fuese de gira con ella con 'El mal querer'. Cumplí 16 años en los ensayos, pero luchó por llevarme aunque suponía un trabajo extra para ella por ser yo menor y todos los problemas que generaba con la visa en EE.UU. Llegó a decir que o iba yo o ella no lo hacía", rememora en una entrevista con EFE.

Aunque no pudo estar en la gira de El Mal Querer, sí se subió con ella a varios escenarios, como el de los Latin Grammy que se celebraron en Las Vegas o el Mad Cool de 2019.

"Es una persona increíble. Se preocupaba por nosotros, por el bienestar de su música, al igual que el de ella", explicaba Lachispa en el programa Madrid Directo. En su cuenta personal de Instagram rinde cuenta de su trayectoria con ella en Las Vegas. "SOLO PUEDO DECIR GRACIAS AMI ROSALÍA Y A TODO EL EQUIPAZO !! a salido todo espectacular no era para menos , todo el trabajo que ai detras de este show a merecido la pena !! MIL GRACIAS 💃🏽 "