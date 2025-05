¿Por qué España y los otros países del Big Five actúan en las semifinales de Eurovisión?

En 2024 se produjo un significativo cambio en las normas de Eurovisión que continúa este 2025: los candidatos de los países del Big Five y del país anfitrión (en este caso Suiza, ganador en 2024) también actúan en las semifinales.

Fue en 2004 cuando por primera vez se decidió organizar una semifinal de Eurovisión. Aquel año se batió un récord de participantes, 36, de los cuales solo 24 podían pasar a la final. Ese derecho lo adquirían directamente los países pertenecientes al Big Four —Reino Unido, Francia, España y Alemania, los principales contribuyentes al festival— y los diez países mejor clasificados en la edición anterior, así que de esa fase eliminatoria pasaban a la final diez candidaturas.

En 2008 se produjo un nuevo cambio en esa eliminatoria previa y se decidió la celebración de dos semifinales en las que se incluirían todas las candidaturas —quedar entre los diez primeros en la edición anterior ya no daba pasaporte directo—, excepto las de los países del ya Big Five, del que ahora también formaba parte Italia, que pasaban directamente a la final

Pero desde 2024, con la edición en Malmö, llegó una novedad para hacer más emocionante el festival en todas sus fases y para eliminar cierta desventaja de esos cinco países y el anfitrión que presentaban su canción directamente en la final.

Los Big Five en las semifinales de Eurovisión 2025

Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido, los países que pertenecen a ese Big Five por ser los que mayor aportación económica hacen a Eurovisión, y Suiza, país que acoge esta 69º edición, actuarán en las semifinales, como ya ocurrió en 2024. No obstante, no serán participantes reales porque no se someterán a la votación del público ni de los expertos. En el caso de Melody, nuestra representante se subirá al escenario en la primera semifinal del certamen.

Desde que esta medida se incorporó el año pasado, se pretende con ella acabar con una situación de cierta desventaja, pues así entran en contacto con el escenario y los seguidores antes de la final, y ganan más visibilidad pues las propuestas son presentadas al público y los expertos antes de la gran noche del sábado, igual que el resto de participantes.

Aunque no competirá contra el resto, podremos ver la propuesta escénica de la de Dos Hermanas antes de la gran final, tanto nosotros como el resto de Europa, siendo este uno de los objetivos de que el Big Five actúe en las semifinales.

En esta primera semifinal, de este selecto grupo también actuarán Suiza, el país anfitrión e Italia. Será el jueves, 15 de mayo, cuando veremos sobre el escenario antes de la final a Reino Unido, Alemania y Francia.