¿Quién es Olly? Conoce al ganador de Sanremo 2025 y posible representante de Italia en Eurovisión

Olly, cuyo nombre real es Federico Olivieri, se ha proclamado ganador de Sanremo 2025, el prestigioso festival musical de Italia que cuenta con 75 años de historia y del que sale el representante del país en Eurovisión desde 2015.

Su emotiva balada de desamor Balorda nostalgia le ha valido la victoria frente a los 28 concursantes restantes del Festival de la Canción de San Remo gracias a su poderosa y sentida actuación sobre el escenario. Así, Olly ha conseguido el 23,8% de los votos en la Superfinal, lo que le ha otorgado el León de Oro casi por la mínima, ya que Lucio Corsi ha quedado segundo con un 23,4%.

Con este resultado, el italiano comienza el ascenso de su carrera a nivel internacional tras erigirse como un icono del panorama musical joven en Italia. Y su fama irá más allá si acepta representar al país en Eurovisión 2025, ya que los ganadores de Sanremo están invitados a hacerlo desde hace diez años.

Así es Olly

Olly es el nombre artístico de Federico Olivieri, un cantautor y rapero de 23 años nacido en Génova el 5 de mayo de 2001. Es hijo de un abogado y de una magistrada, y ya durante su infancia y adolescencia se inspiró artísticamente de referentes como Gufees, Post Malone, Young Thug, Roddy Ricch, Marracash o Tedua. Olly estudió música y canto en el Conservatorio Niccolò Paganini de Génova y se licenció en Economía y Gestión Empresarial en la Universidad de Milán.

Tras formar el colectivo musical Madmut Branco en 2016 y colaborar con Matsby en 2017, el artista debutó en solitario en 2018 con su primer EP, CRY4U, al que le siguieron los álbumes de estudio Io sono (2020), Gira, il mondo gira (2023) y TUTTA VITA (2025). A este último disco pertenecen Balorda nostlagia, la canción que le ha otorgado el León de Oro en Sanremo 2025, y su colaboración con Angelina Mango, representante italiana en Eurovisión 2024. Un detalle importante de su discografía es que la mayoría de las canciones las firma con su productor habitual, JVLI.

En 2023 ya participó en Sanremo con Polvere, pero aquella vez quedó clasificado en el puesto número 24. Después, llegarían sus giras de conciertos Il Mondo Gira Tour (2023), Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour (2024/25) y Tutta Vita Tour, en la que aún se encuentra inmerso por ciudades italianas.

Las polémicas de Olly

Durante su trayectoria, Olly ha protagonizado dos polémicas destacables. En 2023, se viralizó un controvertido vídeo en redes sociales de cuatro años atrás. En él, Olly hacía freestyle utilizando términos ofensivos para el colectivo LGTB, vinculándolo con el sida. Ese mismo año, se disculpó por aquello en una entrevista para FqMagazine: "Soy inclusivo. Pido perdón por el antiguo freestyle homófobo, una estupidez que hice cuando tenía 18 años".

Aparte, el artista ha sido acusado de actitudes machistas por las letras de algunas de sus canciones. La más polémica fue la de Mai e poi mai (2020), donde canta: "El día que la encuentre / O me caso con ella o la mato / Si no puede quedarse aquí / Seguro no te la dejo a ti". Sin embargo, tras el mediático asesinato a la joven italiana Giulia Cecchettin a manos de su exnovio, Olly cambió la letra de la composición durante un concierto: "El día que la encuentre / Me casaré con ella o la dejaré ir / Si no puede quedarse aquí / Por mí puede hacer lo que quiera".

Olly explicó este cambio durante una entrevista con Corriere della Sera. "Escribí esa canción cuando tenía 17 años, después de mi primer amor, una historia loca. Y esa rima allí era una hipérbole, una metáfora extrema", dijo. "Me sentí incómodo cantando esa rima y pensé en diez frases diferentes para reemplazarla. Luego, durante la presentación en vivo, mi cerebro se apagó y esa nueva rima me llegó espontáneamente. Ha habido quienes me han acusado de someterme a la censura o de buscar el consenso popular. Nunca cambiaría el texto porque respeto a la persona que lo escribió, pero tuve la madurez emocional para pensar que estaba mal cantar esa canción de esa manera".