Qué gana el ganador del Benidorm Fest ahora que no va a Eurovisión

El Benidorm Fest 2026 es una edición distinta de las anteriores, y la razón principal es que el ganador o ganadora del festival no representará a España en Eurovisión.

Este año la delegación española no participará en el Festival de la Canción europeo, pero la cita musical alicantina se mantiene para celebrar más que nunca la música de nuestro país.

Pero al cambiar el objetivo del Benidorm Fest este año también cambia el premio. Te contamos los diversos galardones que se repartirán en la gran final del sábado 14 de febrero:

Tres premios nuevos

El Benidorm Fest anunció en una rueda de prensa los nuevos premios, que en total son tres y no irán todos al mismo concursante.

El primero de ellos es una dotación económica de 150.000 euros. De este total, 100.000 euros serán entregados al intérprete de la canción y 50.000 serán para el autor del tema.

Por otro lado, gracias a un acuerdo entre RTVE y Univisión uno de los concursantes se llevará un viaje a estudios de grabación de Miami para grabar un single junto a un productor internacional. Así, tendrá la opción de hacer promoción en el mercado latino.

Por último, otro de los candidatos podrá viajar a los estudios de grabación de Spotify en Estocolmo (Spotify Singles) para la grabación de un tema, tal y como han hecho artistas globales.

El Benidorm Fest 2026 recupera a la Sirenita de honor como trofeo | Agencia EFE

A excepción de la dotación económica que irá al primero del podio, de momento no se conoce a qué concursantes se repartirá cada uno de los otros premios.

Además el ganador o ganadora del Benidorm Fest se alzará este año con la Sirenita de Honor, que sustituye al ya tradicional micrófono de bronce para homenajear esta quinta edición del festival con la figurita histórica del antiguo Festival de Benidorm.