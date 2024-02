La reacción de Salvador Sobral a 'Zorra', la canción que representará a España en Eurovisión 2024

España ya tiene representante para el Festival de Eurovisión 2024, y tanto para bien como para mal, todo el mundo está hablando deZorra, la canción con la que Nebulossa viajará a Malmö para intentar hacerse con el micrófono de cristal.

El tema no ha tardado en hacerse viral por su nombre —que ha llamado mucho la atención de la gente por usar una palabra que se usa para referirse a una mujer de manera negativa—, pero Mark y Mery le han dado la vuelta y lo han convertido en un concepto empoderante para su canción, que ya puede catalogarse como uno de los grandes himnos del Benidorm Fest.

Las opiniones de artista y celebrities no han tardado en llegar, y preguntar por la propuesta que nos va a representar en Eurovisión empieza a ser frecuente en entrevistas y photocalls, y Salvador Sobral —artista portugués ganador del festival en el año 2017 con Amar pelos dois— ha dado la suya.

El compositor ha acudido a una entrevista en Radio Nacional, donde ha escuchado Zorra por primera vez y ha reaccionado en riguroso directo, dando su opinión más sincera sobre el hit de Nebulossa.

"¿¡Qué!? Madre de dios. Escuchando los primeros 20 segundos no me parece feminista, me parece lo contrario. Me asusta un poco con todo el movimiento que estamos viviendo, peor igual al final de la canción cambia todo y es una canción muy feminista", ha expresado.

"Me gusta, voy a ir a hacer los coritos", ha dicho mientras seguía escuchando la canción. El entrevistador le ha explicado a Sobral la polémica que ha generado esta resignificación del insulto, y él no ha dudado en decir que es bastante eurovisivo.

"Es delicado, pero está bien, eso es Eurovisión, hablar así, los dobles sentidos, les gusta, ahí van a preguntar qué significa. Que hablen bien o mal, pero que hablen, eso a ella le va genial", ha reflexionado.

Parece que, según el ganador portugués, a Nebulossa le augura un buen paso por el festival.