'Zorra' no será vetada por Eurovisión: otras canciones que sí fueron prohibidas por el festival

Termina la euforia eurofan después de la victoria de Nebulossa y su Zorra en la final del Benidorm Fest 2024, que consiguió el micrófono de bronce para viajar a Malmö (Suecia) y representar a España en Eurovisión buscando la tercera victoria en el certamen.

Una propuesta arriesgada, trasgresora, reivindicativa y feminista que apela a resignificar un término tan despectivo como 'zorra'. "Ser zorra es ser una persona empoderada que a veces tiene que ponerse un caparazón para evitar la envidia", justificaron a RTVE.

España ha entendido a la perfección el mensaje y las redes sociales han celebrado el triunfo de Mark y Mery en la localidad alicantina. Sin embargo, llegaron a aparecer voces que alertaban del peligro que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) considerara que no respetaba las bases del concurso y la vete.

Qué normas de Eurovisión podrían haber vetado 'Zorra'

En concreto, hay dos aspectos de la actuación de Nebulossa que podrían haber sido líneas rojas: el uso del término 'zorra' y la desnudez casi total de sus dos bailarines, César y Josu. Esto es lo que dice el reglamento de la UER al respecto:

"Durante la actuación no se podrán realizar discursos ni gestos. No se permite lenguaje inaceptable en las letras ni en la interpretación de las canciones"

La UER no permite "mensajes que promuevan organizaciones, causas políticas o religiosas", ni "la exposición de desnudez en el escenario"

La canción reproduce en varias ocasiones la palabra 'zorra', que tiene un significado peyorativo, aunque bien es cierto que el objetivo del dúo alicantino es precisamente resignificar el término. En segundo lugar, sus bailarines acaban el show casi desnudos y tapados solo por un corsé.

No ha sido así y finalmente Zorra podrá interpretarse en Suecia sin problema porque la UER ha zanjado el debate explicando que "es apta". "Entiende que hay muchas interpretaciones del título de la canción presentada por RTVE para representar a España en el Festival de Eurovisión de este año", señaló el organismo encargado de organizar el festival europeo, en una respuesta que ha remitido a Europa Press.

En este sentido, explicó que "considerando su uso previsto en el contexto de la letra y el mensaje de la canción, tal y como nos ha explicado RTVE", la UER ha concluido que el tema ganador de Benidorm Fest "es apto para participar en el concurso de este año".

Casos previos de censura en Eurovisión

Nebulossa ha tenido suerte, no como le ocurrieron a otros representantes de Eurovisión. En los últimos años, varios países se han enfrentado a propuestas arriesgadas y se vieron obligados a hacer cambios en su show.

Borran una foto de Ronela Hajati por ser "demasiado provocativa" (2022)

El caso más reciente de censura fue la cantante Ronela Hajati, que representó a Albania en 2022 con Sekret. Los primeros ensayos mostraron que se trataba de una coreografía ardiente y se pasaba la mano por la entrepierna en varias ocasiones, lo que supuso que borraran su foto de las redes sociales de Eurovisión.

Ronela llegó a la primera semifinal del certamen desafiando a la UER y no hizo ningún cambio. No tuvo trascendencia porque su país no logró clasificarse para la final.

Moldavia cambió la letra de 'Trenuletul' por "referencias políticas" (2022)

En el mismo año, los representantes moldavos Zdob și Zdub y Frații Advahov llevaban la canción Trenuletul (Tren), que incluía referencias unionistas, es decir, el movimiento que pide desde los 90 la unificación de Moldavia y Rumanía.

La letra original decía 'País viejo, país nuevo; es como uno, es como dos; separados, juntos; son como dos, es uno' y lo cambiaron a 'El tren ve cuando corre; que pequeño es el mundo; que ya no parece grande; porque no tiene fronteras' porque incluía referencias a ideologías políticas.

Måneskin fue obligado a reescribir su canción 'Zitti e buoni' (2021)

Måneskin se coronó en Eurovisión 2021 gracias a su rockera Zitti e buoni que, irónicamente hablaba sobre como la sociedad quería que la gente no se saliera de los márgenes. El grupo italiano usaba en sus versos las palabras cazzo (polla) y coglioni (cojones) y tuvieron que cambiar estos términos por 'cosa' y 'errores', respectivamente. La organización creía que se trataba de conceptos "malsonantes".

'Será mejor que te toques los huevos' pasó a 'Será mejor que no cometas más errores' y 'No sé de qué pollas habla' a 'No sé de qué cosa habla'.

Cambio de título de la canción de Armenia (2015)

El grupo armenio Genealogy propuso para 2015 el tema Don't Deny (No lo niegues) y fueron muchos los que sospechaban que iba sobre la masacre perpetrada por el Imperio Otomano -la actual Turquía- a la población armenia en la Primera Guerra Mundial.

Las acusaciones de "referencias ideológicas" de Turquía e Israel supusieron que se tuviera que modificar el título por Face the Shadow (Enfréntate a la sombra).

Georgia, eliminada por hacer referencias a Putin (2009)

En 2009, Georgia fue eliminada de Eurovisión por "referencias ideológicas", en concreto por criticar al presidente ruso, Vladímir Putin. El grupo Stephane & 3G iba con el sencillo We don't wanna put in y Rusia consideró que eran alusiones directas a su líder.

El país se negó a cambiar la letra o la canción, así que no pudo participar.

España modificó la letra de Baila el chiki-chiki por menciones políticas (2008)

España se vio inmersa en una polémica política en 2008 cuando presentó a Rodolfo Chikilicuatre interpretando Baila el chiki-chiki. En la letra, se hablaba de varios políticos como Hugo Chávez, Mariano Rajoy o José Luis Rodríguez Zapatero y se incluía la frase 'por qué no te callas', que le respondió el Rey Juan Carlos a Chávez en la cumbre iberoamericana de Santiago de Chile.

Los problemas con la letra de 'Zorra' a los que Nebulossa podría enfrentarse de cara a Eurovisión: ¿Podrá cantarla?