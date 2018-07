Murcia, 2 y 3 de mayo, la mejor música indie, pop, rock y electrónica. ¿Te apuntas? Euroclub te invita al festival SOS 4.8 donde actuarán The Prodigy , Pet Shop Boys , Damon Albarn , Fangoria , Phoenix o The Bloody Beetroots , entre otros, en 48 horas de actividad ininterrumpida.

Si quieres pegarte un buen festival, ahora te va a salir gratis. Euroclub te invita a uno de los festivales de referencia este año en España, que celebra su séptima edición. SOS 4.8 se celebra los próximos 2 y 3 de mayo en Murcia y cuenta con las actuaciones de Phoenix, Damon Albarn, The Prodigy, The Kooks, Fangoria, The Bloody Beetroots Live, León Benavente, The Zombie Kids, Nancys Rubias, Nasty Mondays, The Strypes, Totally Enormous Extinct Dinosaurs, La Habitación Roja, Pony Bravo, Rinôçérôse, East India Youth, Él Mató A Un Policía Motorizado, Erol Alkan, Triángulo de Amor Bizarro, Gold Panda Live, Is Tropical, Izal, Miss Cafeina...

Cada día en Euroclub, el club musical más importante del país, Juanma Romero y Laura Trigo regalan pases dobles para vivir el festival SOS 4.8. ¡Atento!

Ganadores:

Iñaki Arnedo (Tudela - Navarra)

Álvaro Martínez (Granada)

Jordi García

Carla Muriel (Murcia)

Álvaro Velasco

Javi Ramírez (Sevilla)

Óscar Manzaneque

Mario Martín (Sevilla)

Rebeca Pérez (Murcia)