¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 12'? Así está la clasificación tras la Gala 8

Tu cara me suena 12 ha celebrado su octava gala, la más tensa hasta la fecha. Tras imitaciones como las de The Cure por Manu Baqueiro o de Andrea Bocelli por Bertín Osborne, el momento de las puntuaciones ha despertado el enfado por parte de Yenesi, que ha imitado a Britney Spears.

La concursante, que ha recibido 20 puntos de los profesionales, ha puesto en valor su trabajo ante las notas del jurado: "Creo que, a nivel imitación, igual una no he imitado bien. El resto, me he dedicado a imitar, y creo que es de lo que va el programa. Esto no es La Voz, no sé... Me parece un poco... ¿Cuándo lo hago bien, si siempre quedo de las últimas? Por lo menos, me quedo con los mensajes de la gente en casa", ha dicho una Yenesi algo nerviosa antes de abandonar el plató. Al final, ha regresado para recibir las notas del público.

Entre Melani, Ana Guerra y Gisela

Las tres primeras clasificadas en la octava gala de Tu cara me suena 12 han sido Gisela por Dolly Parton, Ana Guerra por Leire Martínez y Melani, que se ha proclamado la gran vencedora de la noche con 24 puntos gracias a su imitación de Beyoncé.

La joven de 17 años ha puesto de acuerdo tanto al jurado como al público, que le han otorgado sus respectivos 12 puntos. De hecho, los cuatro profesionales le han dado su máxima puntuación: "Ha sido un show en toda regla, sin nada que envidiar a los grandes shows. Creo que has estado a la altura en todos los ingredientes habidos y por haber", ha destacado Chenoa.

Los 3000 euros del premio han ido a parar a la Fundació Horta Sud, a la que Melani ya donó en la primera gala: "Querría repetir porque me parece algo muy bonito ayudar a mi pueblo por todo lo que pasaron con la DANA con lo que más me gusta del mundo, que es la música, así que estos 3000 euros son para ellos", ha dicho la joven cantante.

Clasificación de la Gala 8

1. Melani - 24 puntos (12 del jurado, 12 del público)

2. Ana Guerra - 22 (11 del jurado, 11 del público)

3. Gisela - 19 (9 del jurado, 10 del público)

4. Bertín Osborne - 17 (8 del jurado, 9 del público)

5. Manu Baqueiro - 17 (10 del jurado, 7 del público)

6. Esperansa Grasia - 12 (4 del jurado, 8 del público)

7. Goyo Jiménez - 11 (6 del jurado, 5 del público)

8. Mikel Herzog Jr. - 11 (7 del jurado, 4 del público)

9. Yenesi - 11 (5 del jurado, 6 del público)

Clasificación general de 'Tu cara me suena 12' tras la Gala 8

Tras varias galas sin ningún movimiento, la clasificación general por fin se mueve en la parte alta y baja de la tabla. Por arriba, Melani le arrebata el liderato a Mikel Herzog Jr. con 164 puntos; por debajo, Yenesi pierde una posición y desciende al octavo puesto con 104.

1. Melani - 164 puntos

2. Mikel Herzog Jr. - 158

3. Gisela - 154

4. Ana Guerra - 144

5. Bertín Osborne - 126

6. Esperansa Grasia - 105

7. Manu Baqueiro - 105

8. Yenesi - 104

9. Goyo Jiménez - 94

A quién imitarán en la Gala 9

Como siempre, al final de la gala, los concursantes se han enfrentado al pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana. Esta vez, a Goyo Jiménez le ha tocado traer a un amigo para imitar a Rodolfo Chikilicuatre y Tata Golosa, mientras Gisela se convertirá en Edurne junto a la propia artista.