Así fue la actuación de Linkin Park en la final de la UEFA Champions League

Aunque Linkin Park anunció su esperado regreso en 2024 tras un largo parón, muchas personas han conocido la noticia al ver actuar a la banda en la final de la UEFA Champions League este sábado 31 de mayo en el estadio Allianz Arena de Múnich.

Ante más de 75 mil espectadores entre el público, la banda ha amenizado la espera para el inicio del partido entre el París Saint-Germain y el Inter con un gran espectáculo musical a ritmo de rock. Durante alrededor de diez minutos, el Linkin Park ha interpretado las cancionesThe Emptiness Machine, In The End, Numb, Up From The Bottom y Heavy Is The Crown.

Al escenario se han subido todos los integrantes de la banda: Mike Shinoda, Joe Hahn, Colin Brittain, Brad Delson, Dave Farrell y Emily Armstrong, la nueva vocalista que se incorporó a Linkin Park en 2024 para relanzar la trayectoria musical del grupo tras el parón por la muerte de Chester Bennington.

Linkin Park continúa con su gira de conciertos, y el 23 de junio de 2025 actuará en el Auditorio Miguel Ríos de Madrid durante su paso por Europa.

Tras el espectáculo musical de la banda, ha comenzado el partido de fútbol. Al final, el PSG de Luis Enrique ha conseguido su primera UEFA Champions League al marcarle cinco goles al Inter.