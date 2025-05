Así ha sido la actuación de Melani en 'Tu cara me suena' imitando a Beyoncé

'Love On Top' y 'Crazy In Love'

Melani ha sido la gran estrella de la Gala 8 de Tu cara me suena 12, donde se ha proclamado ganadora tanto por las puntuaciones como por el veredicto del jurado.

El inicio de su actuación ha recuperado las palabras de Manel Fuentes al anunciar la victoria de Melani en la primera gala de Tu cara me suena. Tras ello, la joven de 17 años ha comenzado cantar Love On Top, canción a la que posteriormente se ha unido Crazy In Love para recrear el medley de Beyoncé en su espectáculo de medio tiempo en la Super Bowl de 2013.

Tras el gran despliegue vocal y coreográfico de Melani, todos los presentes se han puesto en pie para ovacionarla, mientras Lolita se ha llevado las manos a la cabeza. "Lo de ser Beyoncé no está al alcance de casi nadie, pero tenemos a una concursante que va a ser una estrella mundial", ha destacado Manel Fuentes.

"Nos sentimos orgullosos porque podremos decir que la niña, cuando no era mayor de edad, estuvo en Tu cara me suena", ha dicho Àngel Llàcer. "Melani, sabes que llevamos muchos años aquí, pero lo que tú haces es de otro planeta. Calcas a la perfección a los artistas. La de hoy es una diosa, y hoy te has convertido en una diosa. No has sido Beyoncé, has superado a Beyoncé. Me costaría encontrar a un concursante como tú porque eres una estrella".

Por su parte, Chenoa ha destacado el trabajo que se esconde detrás de su actuación: "Es un privilegio ver a Melani, que está aquí en el 2025, pero yo ya te veo como a una artista internacional porque tienes todos los ingredientes para poder triunfar: eres muy perfeccionista, tienes mucho talento, tienes disciplina... Todo lo que has hecho estaba muy medido, muy estudiado y muy trabajado. Gran trabajo".

"Eres una grandísima artista, con 17 años que tienes. Lo único que te pido es que no vas a cambiar a peor, siempre para mejor", ha añadido Lolita. "Que esto no se te suba a la cabeza y, sobre todo, que cada vez que te subas a un escenario des el corazón como lo has dado hoy. Eres una artistaza".

Ganadora por unanimidad

Melani se ha proclamado la gran vencedora de la noche con 24 puntos. La concursante ha puesto de acuerdo tanto al jurado como al público, que le han otorgado sus respectivos 12 puntos. De hecho, los cuatro profesionales le han dado su máxima puntuación: "Ha sido un show en toda regla, sin nada que envidiar a los grandes shows. Creo que has estado a la altura en todos los ingredientes habidos y por haber", ha destacado Chenoa al desvelar su nota.