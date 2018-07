Euroclub te invita a Los Álamos Beach Festival

Los Álamos Beach Festival se celebra del 16 al 19 de julio en Torremolinos (Málaga) y reúne diferentes estilos que van desde grandes DJ de la música electrónica como Dimitri Vegas, Nicky Romero, Quintino, Michel Calfan, Chainsmoker, Abel Ramos, Space Elefhants, The Zombie Kids o Brian Cross; pasando por los nombres más importantes de la música latina como Henry Mendez o Gente de Zona; hasta la alternativa Javiera Mena o las divertidas Nancys Rubias o Topacio Fresh. Más de 50 artistas junto a la mejor playa de Torremolinos.

Los Álamos Beach Festival no es un festival convencional. Durante cuatro días se producirá un encuentro entre dos mundos: el pasado y el presente. Inspirado en la época dorada de Torremolinos en 1970, en el que se convirtió en el destino predilecto para la jet set, Los Álamos Beach Festival pretende transmitir la esencia de aquella época sin renunciar a ninguna de las comodidades del mundo actual. Además puedes continuar disfrutando del buen ambiente de Los Álamos Beach Festival en el cámping del festival, ubicado a orillas del Mar Mediterráneo y junto al recinto de conciertos. Cuenta con todo tipo de servicios e instalaciones como duchas, baños químicos y aseos, limpieza y seguridad 24h, consignas, recarga de móviles, puntos limpios, etc. Además, los usuarios tendrán a su disposición un área de Picnic con mesas y bancos, sombras, barras y stands de comida.

¿Te gustaría asistir a Los Álamos Beach Festival? Del 8 al 13 de julio Euroclub regala abonos dobles para el festival. Sólo tienes que estar atento al club musical más importante del país. Juanma Romero y Laura Trigo te indicarán, en un momento concreto del programa (de 21h a 23h), cuándo debes rellenar el formulario que hay a continuación con tus datos. Las primeras personas en enviarnos sus datos, justo después de que Euroclub de las indicaciones, ganarán un abono doble para disfrutar de Los Álamos Beach Festival. ¡Sólo cuando Juanma y Laura lo indiquen!

GANADORES:

Rocío Laure Mota (Churriana)

Marta Milagro Berzosa (Alcalá de Henares)

Jan Rochelt Roig (Ferrerias)

Sofia Nahir Macchi (Marbella - Málaga)

Jennifer Martín Sánchez (Cañas)

Omar Belda Hernández (Alcoy)

Francisco Rodrigo da Silva (La Línea de la Concepción)

Rubén Corbacho López (Algeciras)

Andrea Oltra Lluch (Xàtiva)

Mónica López Reguera (Benalmádena - Málaga)

Isabel García Fernández (Sevilla)

Rubén Morato Pérez (Utrera - Sevilla)

Alejandro González Gálvez (Torremolinos - Málaga)

Jaime Rodrigo García Cámara (Granada)

Pedro Luis Rodríguez Rivero (Málaga)

Cristina Gómez Lomeña (Coín)

Ricardo Sánchez Espinel (Atarfe)

Rafael Ángel Angulo Salas (Córdoba)

Alejandro Hatero Caballero (Antequera - Málaga)

Francisco Rodríguez Robles (Benalmádena - Málaga)

Paula Gómez Cornalis (Alhaurín de la Torre - Málaga)

Jara Viaín Flores (Almería)

Antonio José Mata Cabrera (Marbella)

José Antonio Jiménez García (Nerja - Málaga)

Cristina Cervera Bara (Zaragoza)

Los ganadores recibirán un correo electrónico con las instrucciones. Si no lo has recibido, mira en la carpeta de Correo Spam o no deseado.