Gana en Europa FM las nuevas tablets Blusens Pachá

Blusens acaba de lanzar al mercado sus dos nuevas tablets Pachá. Ambas incluyen Android 4.0, WIFI/n de alta velocidad y alcance, pantalla multitáctil capacitiva, webcam, HDMI, y funda de neopreno exclusiva. Además, contienen horas de vídeos y canciones del sello Pachá para que montes su propia fiesta con un sólo dedo. La versión de 7 pulgadas posee 8Gb de almacenamiento, mientras que su versión Pachá 97 crece hasta las 9,7 pulgadas y 16Gb. ¿Quieres conseguir una?

Del martes 4 al miércoles 12 de diciembre Euroclub regalará una Blusens Pachá de 7" cada día. La versión Blusens Pachá 97 de 9,7" podrás ganarla cada fin de semana de diciembre en Europa Baila. ¿Cómo hacerte con ellas?

Es muy fácil. Si Alexandra Masangkay hubiera nacido en EE.UU., seguramente viviría en el Bronx y habría sido descubierta por algún productor musical de moda. Sin embargo, nació en Barcelona, en pleno barrio del Raval, en el año en el que la ciudad celebraba sus olimpiadas. Con la misma fuerza que una velocista se enfrenta a los 100 metros lisos, esta barcelonesa de origen filipino se embarca en una nueva aventura musical con el lanzamiento de su primer single, Are you fast enough. El vídeo de su primer single ha sido grabado en distintos escenarios y ha contado con la participación del piloto Maverick Viñales. Mira bien el vídeo y recuerda cada detalle. Si respondes correctamente a las preguntas que se realizarán en Euroclub y Europa Baila, la tablet Blusens Pachá será tuya.

GANADORES EUROCLUB:

Conchy Salgado Salgado (Madrid)

Miguel Ángel López López (Antequera - Málaga)

Marisa Paniagua Chaves (Madrid)

Marisa del Cisne Cabrera (Vallecas - Madrid)

Alexander Delgado (Sopedana - Vizcaya)