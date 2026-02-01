"Está en peligro": Pablo Alborán reivindica la sanidad pública en el Local de Ensayo Europa FM

El 27 de enero, Pablo Alborán reabrió el Local de Ensayo Europa FM durante un concierto íntimo con un público reducido de fans. Aparte de cantar grandes éxitos como Saturno, también hubo espacio para hablar sobre canciones tan especiales como Planta 7, un tema de nueve minutosdedicado a la sanidad pública.

Se trata de una colaboración con Vicente Amigo, uno "de los guitarristas más maravillosos que existen en el planeta", según dijo el malagueño. "Yo me dedico a lo que me dedico porque escuchaba desde pequeño a Vicente. Tenerlo en este disco es un sueño. Es una canción que se la dedicamos y se la escribimos a nuestra sanidad pública, que está en peligro de extinción", continuó.

"La música es un espejo, y esta canción es un espejo de muchas realidades que vive la gente con la leucemia, el cáncer..."

Pablo Alborán confesó que tenemos que cuidar "a todo el personal sanitario que levanta nuestra sanidad día a día". Para lanzar ese mensaje a través de la música, compuso Planta 7: "Es una canción que escribe la historia que viven muchísimas familias. Más allá de que dure nueve minutos, aunque no escuches la letra, musicalmente construye todo lo vivido: desde el drama al contarte una mala noticia hasta el transitar por todo eso y luego curarte de lo que sea", explicó.

Para el artista, Planta 7 es "un espejo de muchas realidades que vive la gente con la leucemia, el cáncer...", así como "una manera de abanderar la donación de médula [ósea]". "Me he metido entre ceja y ceja hacer que la gente vea que es muy fácil y, sobre todo, que salva muchas vidas. Cada vez que la canto... no sé cómo lo voy a hacer en la gira", concluyó en el Local de Ensayo Europa FM.

Letra de 'Planta 7', de Pablo Alborán

Canto

Por cada lágrima caída

Con la fuerza de tus ojos cuando me miran

Hoy soy la voz de corazones

Que se han descosío

En tantas oraciones

Y soy el pañuelo de tu pelo

Valencia esconde un cielo

Que grita por los dos

Las cosas buenas también suceden

Hay quien se deja y se deja la vida

Por quien no puede

Quedan luceros en peligro de extinción

En la planta 7

-

En la planta 7

Somos todos pasajeros

Con el pulso de la vida

En las manos de un lucero

No hay abrazos imposibles

Si hay miradas que sonríen

El amor no es invisible