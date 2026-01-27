Pablo Alborán adelanta en exclusiva el repertorio de su gira: "Habrá mucha dinámica y el amor está en primera línea"

Qué cantará en KM0 Tour , quién se subirá al escenario y cómo se vestirá tanto él como todos sus músicos son algunos temas en los que ha indagado [[LINK:INTERNO|||Article|||694274c95e55b0e4674d47f4||| Pablo Alborán ]] en Local de Ensayo Europa FM, mientras deleitaba a su público con su portentosa voz impecable al ritmo de versiones en acústico de Quién , Saturno , Vámonos de Aquí y Mis 36 , entre otras.

Local de Ensayo Europa FM cumple un año a lo grande: este viernes 27 de enero Pablo Alborán arrasa en nuestro íntimo escenario para deleitar con temazos en acústico y varias exclusivas de su KM0 Tour.

Sus fans más acérrimos esperaban al artista con ganas, y el malagueño no se ha hecho esperar. "Estamos en un local de ensayo y estamos justamente ensayando la gira de nuestra vida en la que vamos a hacer un recorrido por el nuevo disco y desde canciones de 2010... Iba a decir que estamos en caliente pero suena muy mal", ha introducido en tono de humor.

Con esta primera pincelada de lo que estaba por venir, el cantante ha sacado a pasear su melódica y potente voz, y ha arrancado esta experiencia a tan solo unos centímetros de separación de sus fans al son de una versión muy personalizada de Quién. El público no ha tardado en entrar en el juego y ha hecho incluso reír al malagueño con su canto y sus réplicas durante la actuación.

Para completar la experiencia musical, tres músicos a la guitarra, al cajón y al teclado han acompañado al cantante en un set en acústico inolvidable.

Un setlist sin precedentes en KM0 Tour

Y como Local de Ensayo Europa FM es un espacio de música pero también de entresijos del artista, Pablo Alborán ha indagado en lo que está por venir con su gira: "Estamos preparando un repertorio en el que todas las canciones las has escuchado al menos una vez en tu vida". Los conciertos de su tour seguirán "una narrativa sobre lo que hemos hecho estos 15 años, es un repertorio en el que va a haber mucha caña y mucha vida para divertirnos y olvidarnos de la tristeza".

"Un repertorio en el que va a haber mucha caña y mucha vida"

"Mi objetivo número 1 es volver a poner el amor en las canciones y en primera línea", ha remarcado sin pelos en la lengua. Y es que los músicos ensaya para este gran tour todos los días casi sin parar, solo con algún challenge de TikTok de por medio y alguna partidita al billar.

Pablo Alborán en Local de Ensayo Europa FM | Alejandro Hergon

Lo que está por venir es algo inédito para Pablo Alborán, que incorporará elementos nuevos. Y adelanta: "Indiara Sfeair no va a poder estar como armoniquista en Vámonos de aquí, menos en las dos fechas en Brasil que ya tenemos agotadas". Sobre este hit de su nuevo disco, el malagueño apunta a que "es una canción diferente y fuera de lo que solemos hacer". Y para hacer un primer encuentro con el público al son de este tema, el protagonista lo ha entonado con una voz perfecta. Por supuesto, los espectadores han demostrado sabérsela al dedillo y la han bailado de principio a final.

Alborán abraza "pasárselo bien" al componer

Aunque la actualidad marque inmediatez, en KM0 encontramos Planta 7, un tema de 9 minutos que es toda una declaración de intenciones. "Vicente Amigo es uno de los artistas más maravillosos de planeta, tenerlo en este disco es un sueño y le escribimos esta canción a nuestra sanidad pública, que está en peligro y tenemos que cuidarla", reivindica desde la sala La Movida Madrileña.

"'Planta 7' es nuestra sanidad pública, que está en peligro"

El tema "describe la historia que muchísimas familias viven, a veces sin palabras: "Dura 9vminutos pero aunque no escuches la letra musicalmente cuenta todo lo que hemos vivido: desde que te dan la noticia, hasta transitar todo eso". "Es una forma de abanderar la donación de mélula, que la gente sepa que es muy fácil y que salva muchas vidas".

El malagueño intenta "pasárselo bien" cuando compone, y si se "hace viral" perfecto, como ocurrió con Saturno 9 años después. Tras todas estas declaraciones la música ha vuelto con la emotividad de Por fin en acústico, actuación que ha tenido al público como protagonista en algún estribillo.

Y con los espectadores entregadísimos el malagueño ha admitido que "esta sala tiene mucha magia". "Aquí vine un día y no me acordaba", ha contado entre risas por sacar a relucir su faceta más fiestera.

Música durante sus conciertos, pero también después

Pablo Alborán no ha confesado si es de los que hace caso en las peticiones de canciones para el setlist, pero el artista ha hecho una prueba con sus fans de Local de Ensayo Europa FM. "Te he echado de menos donde más ha sonado ha sido en Europa FM", ha remarcado el cantautor al escuchar este título entre los espectadores.

¿Y qué se pone Pablo Alborán antes de salir a un concierto? Pues todo el equipo forma una playlist para que durante el montaje del escenario todos se sientan "más abrazados". "Es una manera de sentirnos en casa cuando estamos lejos, la música nos hace viajar a casa", ha reflexionado.

Fan de Harry Styles

El malagueño es fan de hacer algo que "nadie se espera", como en KM0 y como el nuevo single de Harry Styles, Aperture, que le encanta por ser "nuevo y fresco".

Así ha introducido Mis 36, una de las baladas mas importantes de su carrera. "Es una canción muy intensa que me gusta mucho cantar. Es una letra sincera y honesta y era de las canciones que no iba a entrar en el disco, pero un día subí el estribillo a TikTok y claro...", ha contado. Pese a no tenerla terminada, acabó siendo una canción muy importante que resume cómo es él, y se la ha regalado al público de la Sala la Movida Madrileña. Con mucho emotividad, algunos asistentes se han abrazado para sentir más cerquita aún este desgarrador tema en la prodigiosa voz del malagueño.

Una gira con comienzo en Latinoamérica

"Me espera un año muy divertido, porque hay muchos proyectos que no puedo contar", ha dejado caer el artista sin desvelar ninguno de ellos. Su gira comienza en Chile en febrero, y en España aterrizará en mayo.

Para él, la gira "es una sensación de gratitud enorme", y en paralelo quizás se publicarán "canciones nuevas", tal y como ha dejado caer. Siempre recuerda la ciudad en la que está con cada concierto, pero con el hotel a veces "se ha pegado castañas fuertes" por no ubicar bien las cosas de la habitación en la que pasa cada noche.

Y entre confesiones el malagueño ha seguido mostrando debilidades, admitiendo que con las letras también "lo pasa mal" porque él sigue componiendo durante las giras. Así, ha confesado que usa teleprompter por seguridad, pero le pasa al micro al público "cuando tienen ganas de cantar", no para que le salven.

Intercala lo profesional y lo personal

Si vida profesional es de lo más ajetreada, pero el trabajo no le impide disfrutar de todo lo fema. Desde hace hace un año, Pablo Alborán no quiere perderse nada: "Intento no dejar todo para cuando descanse, intento intercalarlo todo". Estar con su familia, estar con sus amigos... No podría dejar nada personal para disfrutarlo llegado el 2027, y de esta forma ha confesado que hay algo más preparado para ese año. "Hay que conjugar y vivirlo todo un poco bonito", ha expresado.

Tabú ha sido el siguiente tema, pero mientras los músicos empezaban con los acordes, Pablo Alborán ha aprovechado para mencionar a Eva Soriano, presente entre el público. "Aprovecho para decir que Eva es una de las mejores tipas de esta profesión y me la llevo a la tumba", ha lanzado, dejando caer una velada inolvidable que vivieron juntos: "pasamos una noche de lujuria con Lady Gaga y Poker Face". Con el ritmo del hit, los espectadores han vuelto a bailar y a cantar la letra al completo.

Otros secretos de la gira

Con miedo a revelar demasiado, el andaluz ha seguido orando pinceladas de su próximo tour. "El vestuario estamos ideándolo, los tengo muertos de miedo porque lo que le va a uno no le va a otro, estamos en negociaciones pero va a estar muy guay. Vamos a bailar y vais a flipar", ha detallado el artista que ha asegurado que van a hacer "todo lo posible para que sea inolvidable y se quede en el recuerdo de todos". Y ante tal noticia el público se ha arrancado en un gran aplauso.

"Siempre va a haber sorpresas y a lo mejor tiene que subirse alguien del público a cantar, puede pasar de todo en los shows", ha soltado el cantante, provocando un gran rumor entre sus fans.

"A lo mejor tiene que subirse alguien del público a cantar"

"Nos vamos a Saturno", ha dicho el malagueño para despedir esta experiencia, pues "en La Tierra está la cosa regular últimamente". Con el público emocionado y haciendo los coros, Alborán parecía que daba la pincelada final de Local de Ensayo Europa FM. Y lo hacía con una última estrofa a capellán donde su voz ha brillado con luz propia.

Pablo Alborán en Local de Ensayo Europa FM | Alejandro Hergon

Pero Si quisieras ha sido la sorpresa final por petición de los presentes, que se han quedado con ganas de más. Y con este hit tan bailable el malagueño ha terminado por todo lo alto está experiencia tan íntima con sus fans, antes de navegar hasta grandes escenarios tanto en España como al otro lado del charco.

Un Local de Ensayo Europa FM perfecto para celebrar el primer aniversario de este formato tan especial, que celebra la música en directo de toda la vida.