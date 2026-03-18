El coreógrafo de 'La Perla' explica en qué se inspiró para crear el baile de Rosalía en LUX TOUR

Rosalía se llevó al público de calle en el primer concierto de LUX TOUR y no hay actuación que no haya sido altamente comentada en redes sociales. Del aquelarre al ballet, todos los momentos del show de Lyon han sido muy celebrados por sus fans, aunque probablemente el más viral ha sido la coreografía de La Perla.

El interés por ver la puesta en escena de esta canción era alto, sobre todo después de ver lo que hizo en noviembre en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, y la cantante no defraudó. De la mano del coreógrafo Dimitris Papaioannou, una auténtica leyenda famoso por dirigir la vanguardista ceremonia de los JJOO de Atenas en 2004, creó una performance cargada de simbolismo y que no dejó a nadie indiferente.

Rosalía empezó su actuación hablando con un fan en un confesionario para después salir hacia el centro del escenario y empezar a interpretar la canción que para muchos es la estrella del disco LUX y que se ha convertido en el gran himno de despecho del siglo XXI.

Los bailarines que acompañan a la cantante visten de negro para esta perfomance donde las únicas protagonistas son sus manos enfundadas en guantes largos blancos y que mueven para crear diferentes escenas cargadas de simbolismo y con guiños a iconos artísticos y religiosos.

El propio Dimitris Papaioannou lo explicó en sus redes sociales al compartir un vídeo con las referencias de la puesta en escena. Su coreografía está inspirada en cuatro grandes figuras, como se ve en su publicación: