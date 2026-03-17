Setlist de Rosalía del concierto del 'LUX TOUR': orden de todas las canciones
Ya conocemos las 25 canciones que Rosalía interpreta en concierto con su LUX TOUR. Todas ellas las presentó en Lyon con su show de inicio de gira, dando como resultado un setlist repleto de temas de su último álbum, de Motomami y de covers inéditas.
Rosalía comienza su 'LUX TOUR' en Lyon con un maximalismo teatral y religioso sobre el escenario
Rosalía ha comenzado su esperado LUX TOUR en Lyon, Francia. Este 16 de marzo la artista ha dado su primer concierto de la gira, dejando claro que su puesta en escena será maximalista a través de la teatralidad y su imaginario religioso particular.
En el concierto no faltan momentos únicos como la recreación de escenas artísticas, la cantante atreviéndose con el ballet, muchos cambios de vestuario y una orquesta en directo. Todo ello a través de 25 canciones que dan como resultado un concierto de alrededor de 1 hora y 40 minutos.
La artista no solo cantó temas de su último disco LUX, sino también de otros álbumes como Motomami, y también hubo hueco para covers de otros artistas.
Setlist del 'LUX TOUR'
- 1. Sexo violencia y llantas
- 2. Porcelana
- 3. Divinize
- 4. Mio cristo piange diamanti
- 5. Berghain
- 6. SAOKO
- 7. La Fama
- 8. La Combi Versace
- 9. De Madrugá
- 10. Jeanne
- 11. El Redentor
- 12. Cant Take My Eyes Off You
- 13. La Perla
- 14. Sauvignon Blanc
- 15. La Yugular
- 16. Dios Es Un Stalker
- 17. Memoria
- 18. La Rumba del Perdón
- 19. CUTEEeee
- 20. La Noche de Anoche
- 21. Bizcochito
- 22. Despechá
- 23. Novia Robot
- 24. Focu ranni
- 25. Magnolias