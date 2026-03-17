Setlist de Rosalía del concierto del 'LUX TOUR': orden de todas las canciones

Rosalía ha comenzado su esperado LUX TOUR en Lyon, Francia. Este 16 de marzo la artista ha dado su primer concierto de la gira, dejando claro que su puesta en escena será maximalista a través de la teatralidad y su imaginario religioso particular.

En el concierto no faltan momentos únicos como la recreación de escenas artísticas, la cantante atreviéndose con el ballet, muchos cambios de vestuario y una orquesta en directo. Todo ello a través de 25 canciones que dan como resultado un concierto de alrededor de 1 hora y 40 minutos.

La artista no solo cantó temas de su último disco LUX, sino también de otros álbumes como Motomami, y también hubo hueco para covers de otros artistas.

Setlist del 'LUX TOUR'