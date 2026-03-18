Un bailarín profesional analiza el ballet de Rosalía en LUX TOUR: "Ya le gustaría a algunos"

Las imágenes de los ensayos de la gira de Rosalía hacían presagiar que el ballet formaría parte de LUX TOUR. La cantante catalana dio pistas hace unos días cuando publicó un foto en Instagram con un enorme tutú rosa y unas alas blancas. No se sabía entonces que

ella es quien lo iba a llevar.

La confirmación llegó con el inicio de LUX TOUR, este lunes 16 de marzo en Lyon (Francia), cuando pudimos ver a la cantante luciendo el tutú mientras cantaba Sexo, violencia y llantas, Reliquia y Mio Cristo Piange Diamanti.

La catalana no solo se vistió como una bailarina profesional sino que se atrevió a bailar sobre punteras en una puesta en escena que, a ojos de inexpertos, resultó perfecta. La ejecución redonda para quienes no sabemos de esta discliplina, pero ¿qué opinan los profesionales?

El bailarín Arturo Lamolda, formado en el Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía de Granada y en la Escuela Estatal de Ballet de Berlín, ha sacado la lupa para analizar la perfomance de Rosalía y el resultado es mucho mejor de lo que él mismo imaginaba.

Un pero destacable y muchos aplausos

"Yo esperaba que no fuese ella quien se pusiese el tutú y las puntas pero no pudo ser y fue ella", dice al empezar el vídeo, dando a entender que le hubiese gustado ver a un compañero haciendo el espectáculo de ballet y reconociendo sus dudas sobre las capacidades de Rosalía.

Al verla salir de la caja como una bailarina que espera a que le den cuerda dice que se llevó las manos a la cabeza pero al verla mover los brazos se llevó una grata sorpresa. "Empezó a moverse... y dije, Bueno, bueno, tampoco mal. Hay que tener en cuenta que esta coreografía está hecha por bailarines profesionales y coreógrafos profesionales que saben de la danza. Era como ¿Qué está haciendo? pero a la vez No está tan mal", dice al principio del vídeo antes de analizar los momentos concretos.

"Ha intentando hacerlo lo mejor que ha podido y, sinceramente, ni tan mal", continúa Lamolda, que ha señalado aciertos concretos y solo un pero en la actuación.

"La quinta está bastante bien en este bourrée, un pase bonito, una pirueta, los brazos..."

"También hace un developpe muy bonito".

muy bonito". "Los saltos estira la rodilla, pone bien los pies (o casi). El arabesque está un poco regular pero no está tampoco muy mal. Ahora hace unos piques a doble tiempo de repente, muy bien Rosalía".

"Luego he visto también unos échappés que bastante bien, se sube bien a la punta con las piernas estiradas. Ya le gustaría a algunas hacer así los échappés sin ser bailarinas profesionales."

que bastante bien, se sube bien a la punta con las piernas estiradas. Ya le gustaría a algunas hacer así los sin ser bailarinas profesionales." "Y hay una parte que hacía como unos ballonné, tiene los pies en flex totalmente pero bueno esa sería la única parte que podemos criticar para que vayamos mejorando".

¿Conclusión? Rosalía aprueba con nota su primera experiencia como bailarina profesional y lo bueno es que esto no ha hecho nada más que empezar. Quedan muchos conciertos de la gira y muchos shows para pulir estos detalles.