Dani Martín improvisa canciones fuera del setlist de su gira en Local de Ensayo Europa FM

Local de Ensayo Europa FM ha recibido con los brazos abiertos a Dani Martín. Este martes 17 de febrero el cantante ha hecho magia con su talento y su cercanía, creando una atmósfera con el público que traslada a sus primeros años de carrera y a esos primeros ensayos.

25 años de trayectoria ha cumplido el madrileño, y para celebrarlo le espera una gran gira de éxitos que ha comenzado haciendo historia con 10 conciertos en el Movistar Arena de Madrid. Ahora parte a México con 25 putos años, pero antes se deja caer con sus fans más acérrimos.

Como un alumno aplicado, Dani Martín se ha tomado la improvisación de Local de Ensayo Europa FM al pie de la letra y sin planear se ha arrancado con una versión de Los Rodríguez de Tu me estás atrapando otra vez, ante la sorpresa de un público emocionado.

Junto a tres músicos a la guitarra, coros y teclado, el madrileño se ha sentido rápidamente como en casa. "Es una de las bases por los que muchos hemos querido tener un grupo, trajeron un montón de melodías en las que cuatro de lo que estamos aquí hemos habitado para hacer canciones", ha reflexionado en directo.

Un vínculo especial con la sala

Se podría decir que la sala La movida madrileña es la segunda casa de Dani Martín, pues ha tocado y visto artistas en este privilegiado bar de la capital. Y curiosamente el cantante fue el que reflexionó con su amigo y dueño del local para crear esto. "Lo me gustaría que hubiera un garito en Madrid que se escuchará bien la música", le recomendó. Años después se ha encontrado allí con su público en directo.

El artista se ha trasportado así sus primeros ensayos con El canto del loco. Empezaron en el barrio de Hortaleza, y fueron cambiando: "Empezamos ensayando en una nave industrial de mi padre en Algete con el Canto. Cuando terminaba la gente de currar empezábamos nosotros a tocar. Nos molestaban ellos a nosotros, era la primera vez que la música no molestaba". "El local sigue exactamente igual que cuando ensayábamos", ha reflexionado. Ahora ensaya en su casa, después de "mucho esfuerzo".

Dani Martín en Local de Ensayo Europa FM | Verónica del Castillo

Y con gafas de la presbicia en mano, se ha quitado los complejos y se ha mostrado natural con su público, con las letras de canciones delante de él. "Es lo que te pasa si te has excedido de cosas en tu vida que pierdes retentiva de cosas que incluso has escrito", ha bromeado.

"Hay canciones como Qué bonita la vida que es imposible aprenderse"

Él no es fan de los prompter en los conciertos, aunque le sirven para "engancharlo" a la letra, y ha revelado algo: "Hay canciones como Qué bonita la vida que es imposible aprenderse".

Sin embargo, las giras en sí ya no son un caos. "Ahora que no bebo no me pasan muchas cosas", ha dicho en tono de humor, pero antes sí le ocurrían. "Me levantaba con gente, con señores con bigote", ha lanzado ante la risa del público.

Con su gira 25 putos años el setlist ha sido elegido de manera orgánica, y así lo ha contado él mismo: "Mi criterio lo han elegido los 25 años, pero al final yo intento pensar en el núcleo central. No solo los fans fans, sino a la señora que viene de Córdoba o Arganda del Rey, las que escuchan la radio, que es la amiga que nos ha enseñado todas estas canciones".

Estar apartado un tiempo de la música como ha estado antes del lanzamiento de El último día de nuestras vidas no es un problema para él, pues "el miedo se quita con trabajo", algo que debe reflejar sobre el escenario. "Si has vendido entradas para diez Movistar Arena de Madrid te preparas como si fuera a jugar la Champion League". El artista sigue así disciplina entre semana, también con deporte.

De esta forma ha ensalzado a todo el equipo que lo acompaña en la gira, desde el técnico a los músicos y a los de vestuario. A ellos y sus familias debe su profesionalidad.

Y él mismo se preparó antes de embarcarse en la gran aventura de la gira más importante de su carrera. "Fui al otorrino meses antes de hacer el Movistar Arena, la cabeza a veces te juega ese rollo y con la edad que tengo lo que le apetece es vivir grandes momentos", ha compartido sin tapujos con sus fans. Después de varios chequeos, ha confirmado estar "perfecto" para seguir disfrutando de la música.

Un cumpleaños en directo

El 19 de febrero es el cumpleaños de Dani Martín, y su público le ha cantado el Cumpleaños feliz para celebrarlo en directo. Y con este concierto improvisado del público la estrella ha continuado con Que se mueran se envidia. "Joder, qué bonita está canción", ha dicho tras cantarla junto a sus fans a tan solo unos centímetros de él.

Algún secreto de su gira

Dani Martín también ha revelado secretos de su gira actual. Empieza en los conciertos con Zapatillas porque le parece antiguo ir caldeando el ambiente poco a poco, y se va con Veinticinco sonando porque no quiere bises. De la modernidad en los conciertos no le molestan los móviles, pero no quiere que la gente moleste a los de al lado.

"No entiendo a la gente que graba un concierto entero"

"Yo cuando voy a in concierto grabo un poquito, pero no entiendo a la gente que graba un concierto entero", ha reflexionado sobre los móviles en directo. Y ha ahondado en su propia experiencia: "Yo intento agarrar el foco de la gente y que no lo suelte, porque está todo el mundo con el móvil y no están viviendo la movida del escenario, lo deberán ver luego en su casa", ha contado y ha echado la culpa al "FOMO (Fear of Missing Out)", esa necesidad por no perderse nada y por contarle a todo el mundo dónde hemos estado. Aún así ha expresado que cada uno viva los eventos como prefiera.

La historia de Oli en sus conciertos

También se ha abierto para hablar de la colaboración en sus conciertos de la gira de Oli Gutiérrez, el hijo del artista Rulo. "Soy el padrino de Oli y sube al escenario porque le gusta tocar la guitarra, no porque le guste el público [...] Es el que menos nervioso sale de nosotros, y me dice que no quiere ser músico, sino geólogo", ha contado. Y ha deseado lo mejor para el niño: "Espero que sea feliz y vieja persona, las dos profesiones mejores ".

El niño de diez años quiere seguir acompañándolo en la gira: "Le dije que subiera cuando quisiera, y acabó actuando en los 10 Movistar Arena". Y aunque el pequeño no va a México, ya ha confirmado Londres y París.

Beatles y Stones ha sido la siguiente canción escogida, y sus fans más acérrimos la han entonado junto a él. "Os juro que no estaba preparado esto", ha dicho sorprendido por que los presentes se la supieran.

El artista ha seguido dejando a un margen el setlist de la gira en este Local de Ensayo Europa FM tan especial, y se ha arrancado con Portales, despertando más nostalgia entre los fans. Ante un lapsus el público le ha guiado, y con una sonrisa el cantante ha continuado con el tema. "Está canción la compusimos en casa de María Maro y con el piano de Rulo, y Oli no había ni nacido", ha revelado.

Dani Martín en Local de Ensayo Europa FM | Verónica del Castillo

Dani Martín ha dejado claro que estaba disfrutando de la experiencia en La Movida madrileña, y ha revelado algo especial para sus fans: "Siempre me apetece hacer lo que no estoy haciendo, ahora hago esto porque me apetece y la gente va a decir que es porque me va mal, pero voy a hacer una gira de salas pequeñas". De momento no ha dado más detalles de este posible proyecto, pero ha dejado claro que le apetece mucho.

"Voy a hacer una gira de salas pequeñas"

Y aunque estaba disfrutando de tocar aquellas que llevaba tiempo sin cantar en directo, ha hecho una excepción en su setlist improvisado para cantar Cero como petición de los presentes, y con esta no le ha hecho falta la chuleta.

Dani Martín se ha atrevido a alargar Local de Ensayo Europa FM, porque solo un artista con tantos éxitos y talento puede hacer vibrar a la gente de forma interminable.

Un agradecimiento a los fans en directo

Así, una fan entre el público le ha pedido Guerra de pasos. "Es una de mis canciones favoritas", ha confesado Martín, que ha utilizado un tiempo para hablar de su público, señalando a una chica en primera fila. "Ha estado en el mismo sitio en los 10 conciertos en el Movistar, era como parte del decorado y no te lo he podido agradecer", ha compartido, agradeciéndole el esfuerzo.

"Yo no pienso que estén tarados porque yo no lo he hecho con ciertas bandas y no se siente como... No sé explicarlo", ha manifestado sobre ir a tantos shows de un mismo artista, y ha pedido así un aplauso por esas fans tan fieles.

Volviendo aGuerra de pasos, el artista a explicado que es "una historia de cómo" le rompieron el corazón: "Lo agradezco porque luego hago discos enteros y gano dinero". Ha introducido entonces la canción con una reflexión: "Cuando se acaban las historias por contar se acaba todo y solo puedes contar cosas antiguas, creo que el presente el momento más bonito para mí".

Para encauzar el final de Local de Ensayo Europa FM, Dani Martín ha sorprendido con Guárdalo de Los Ronaldo, haciendo bailar a toda la sala. Y para cerrar está bonita experiencia a lo grande ha elegido un hit perfecto para el acústico: Una foto en blanco y negro.

Después de un show tan íntimo, familiar y plagado de ironía y bromas Dani Martín volverá a los grandes escenarios este 2026, pero quién sabe si retomará las salas muy pronto.