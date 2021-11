Beret no podrá viajar a Estados Unidos

Te interesa Cómo se llama Beret, el amigo que le hizo famoso y por qué se sinceró sobre su ansiedad

Ya se puede viajar a Estados Unidos, después de casi dos años. EE UU ha puesto fin a las restricciones de viaje a los extranjeros completamente vacunados contra el coronavirus o dar negativo en una prueba PCR tres días antes del viaje. Pues bien, a pesar de esto hay un artista musical que nos encanta que no ha podido ir a hacer los conciertos que tenía programados: Beret.

Beret no puede entrar en el país porque aún ¡no están listos su visado y los de su equipo! Parece que todo lo que sea cuestión de trámites administrativos con la pandemia por medio ha provocado que todo se haya retrasado mucho todo y, al final, los visados no han llegado a tiempo. Así y todo, los conciertos en el país de las barras y las estrellas no se han cancelado, solo se han reprogramado.

En un principio, los shows se harían los próximos 12 y 13 de noviembre. Ahora, serán los días 10 de marzo en Nueva York y en Miami el 12. El cantante siempre ha demostrado su gran deseo por actuar en Estados Unidos y, aunque sea con algo de demora, Beret lo conseguirá.