Cómo se llama Beret, el amigo que le hizo famoso y por qué se sinceró sobre su ansiedad

Todavía era adolescente cuando la música comenzó a ocupar un espacio muy importante en su vida. El rap y el reggae abrieron su camino a la hora de empezar a componer. Pronto se animó a grabar los temas, pero sin más ambición que la de compartir su arte con el mundo.

Un amigo y el boca a boca, responsables de su éxito

Francisco Javier Álvarez Beret nació en Sevilla en 1996 y a sus 25 años se ha convertido en una de las figuras revelación más importantes del panorama musical. Sin embargo, su éxito no solo se debe a una cuestión de talento. La osadía de un amigo y el enganche de sus temas lo han convertido en la estrella que nunca pensó que llegaría a ser.

Fue en el año 2013 cuando un amigo suyo cogió las grabaciones caseras del cantante y las publicó en Youtube. Los primeros temas que tuvieron éxito, allá por el 2016, fueron Ojalá, Lo siento y Vuelve. Poco a poco, estas canciones fueron ganando reproducciones en la plataforma de vídeo y el boca a boca hizo el resto. Así, el joven llamó la atención de las discográficas y fichó por Warner, que decidió producir estos temas para sacar el que sería su primer álbum de estudio, Prisma, que ha cosechado nada más y nada menos que nueve discos de platino y tres de oro.

"Estaba estudiando para técnico de sonido y sin darme cuenta acabé siendo cantante gracias a que un amigo publicó mis temas sin yo saberlo, así que no imaginaba ni la mitad de la mitad de lo que estoy viviendo", aseguraba Beret en una entrevista con Europa FM con motivo del estreno de su colaboración con Morat en Por fa no te vayas.

No triunfa únicamente en solitario. Sus colaboraciones con Aitana, Lola Índigo o Cali & El Dandee han tenido una gran acogida.

Problemas de ansiedad desde hace seis años

Consciente de la complicada realidad que viven muchos jóvenes que padecen trastornos de salud mental, el cantante no esconde sus propias vulnerabilidades. Su testimonio sobre la presión y la ansiedad ha ayudado a normalizar una problemática que se ha agravado con la pandemia. La música fue su refugio durante el confinamiento, un periodo de aislamiento social que en mayor o menor medida también le ha pasado factura.

"A veces tengo ansiedad y me pongo a cantar a grito pelado con la guitarra y me desahogo un montón, o me pongo a escuchar música y me ayuda un montón. Me cambia el día. Me despierto, me pongo una canción y me cambia el chip", contaba a Europa FM.

En La Voz Kids, programa donde lo hemos visto como asesor de Melendi, habló sin tabúes sobre esta problemática. Incluso participar en el programa suponía un desafío para él. "Estar aquí es quitarme unas inseguridades, unos miedos... Llevo ya cinco o seis años con un trastorno de ansiedad y, aunque parezca una tontería, estas cosas me cuestan muchísimo", dijo el artista, que recibió una inmediata ovación del público. "Es obvio que, cuando estás mal, te ayuda muchísimo saber que otra gente está pasando por lo mismo, que no estás solo ni eres raro por sufrir una enfermedad mental. Me ayudó mucho que J Balvin, una persona con tanto éxito, que da conciertos, va de gira y sigue viviendo. Si él puede, ¿por qué no voy a poder yo? Así que si yo puedo servir como motivación a otras personas con el mismo problema, voy a intentar hacerlo. Quiero decirle al mundo que sufrir ansiedad no detiene ni limita tu vida", dijo.

Nuevo disco a la vista, ¿con la canción de su vida?

El cantante ha utilizado sus redes sociales para poner la miel en los labios a sus seguidores. "No os imagináis el disco que estoy haciendo", adelantaba, creando mucha expectación entre sus fans.

Pocos detalles se conocen sobre la nueva música de Beret, pero el cantante reconoce que cada vez se encuentra más cómodo en este mundo, del que no ha dejado de aprender. "Creo que pasa el tiempo y compongo mejor, saco nuevos tonos", contaba a la vez que reconocía que el tema más importante de su vida todavía no había llegado. "Me lo imagino superorquestal, superépico, rollo violines, un mensaje supertocho. Una canción que no tenga una estructura y que sea como un in crescendo que termine partiéndome", imaginaba en una charla con Europa FM.

Su último estreno, de mes de agosto, se llama Nunca Entenderé y supone un aperitivo de toda esta nueva música que está por llegar. La carrera de Beret solo acaba de empezar.