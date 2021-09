Los Black Eyed Peas darán un concierto desde las pirámides de Egipto

El próximo 2 de octubre los Black Eyed Peas podrán marcarse otro tanto a su carrera al dar un concierto desde las pirámides de Egipto, tal y como ha informado Europa Press. Será una oportunidad única para disfrutar de la banda, pero también del tremendo lugar que han seleccionado para hacerlo. Por suerte para sus seguidores, el recital podrá seguirse vía streaming.

El concierto, titulado Where is the LoveSteam-Black Eyed Peas,tendrá lugar en Guiza, justo en la ribera del Nilo. La fascinación por las pirámides sigue viva hoy en día en todo el mundo, ¿quién no ha querido, alguna vez, descubrir los misterios del Reino Antiguo y recorrer los gigantes monumentos funerarios que marcaron una época de la humanidad? Pues a eso habrá sumarle la música de los Black Eyed Peas.

¿Cuándo se podrá ver el concierto de Black Eyed Peas?

El recital se transmitirá en directo a partir de 20 horas de ese día 2 de octubre en streaming. Tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

¿Cuándo se pondrán a la venta las entradas?

La venta de entradas para ver el evento ya está disponible. Se pueden conseguir desde 9,99 hasta los 75 Euros a través de LIVENow.