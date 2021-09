La pista de Blas Cantó que desvela su próximo (y misterioso) proyecto con Ana Morgade

Después de un año movidito, Blas Cantó inicia una nueva etapa con un nuevo single, Americana, esta vez en colaboración con Echosmith. "Tengo ganas de bailar y que sucedan cosas interesantes, por eso hemos creado el challenge de TikTok", dice el cantante, que además contó con la asesoramiento de la pequeña Eyla para la coreografía.

Antes de hablar de este nuevo tema, el cantante recuerda que se crió en Rivas, el mismo barrio en el que ha vivido Victoria Martín toda su vida, hasta que se independizó. ¿Habrán coincidido en algún botellón o alguna fiesta? "No bebo casi nada, así que cuando bebo la lío", confiesa el artista, al que el otro día escuchamos con una voz muy grave en el morning de Europa FM Cuerpos Especiales.

Algunos de sus fans le han preguntado porqué no escogió Americana para Eurovisión, en vez de Voy a Quedarme ."El momento de Eurovisión era muy duro para mí y no podía estar bailando. Es una vez en la vida y tienes que mostrar lo que tú eres", cuenta.

¿Lee mucho los comentarios de las redes? "En Twitter a veces si me molesta, la gente que lanza odio, pero no solo de mí, también los que hablan del volcán, de Afganistán...", reflexiona.

Y cuidado porque el cantante ha dejado caer una pista sobre un trabajillo suyo que pronto veremos en Atresmedia. "La pista somos tú y yo", le dice muy directo a Ana Morgade. ¿Le veremos de nuevo en Tu Cara Me Suena entonces? Parece que sí...

A principios de 2022 Blas Cantó saca nuevo disco, así que ahora mismo está centrado en ese proyecto. "Hay que hacer la criba, me gustan todas las canciones pero todas no caben ahí. Hay cosas que me emocionan mucho, yo me empalmo con todo porque me gusta lo que hacemos, así que hay que llegar a un acuerdo", asegura.

Puedes ver a Blas Cantó en el minuto 22:

