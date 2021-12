¿Cuál es la canción de Navidad favorita de los perros?

Sí, es cierto, Last Christmas es la canción navideña que más gusta a los perros y así lo ha confirmado un estudio realizado en Reino Unido. La responsable de llevar a cabo esta peculiar muestra ha sido la organización benéfica Guide dogs.

Pues eso, que Guide Dogs ha querido saber cuál es el villancico favorito de los perros y la versión de Wham ha sido la ganadora. Lo más curioso de todo esto, es que, según parece, las canciones que más gustan a los perros son las que tienen más ritmo. Por eso, los temas más lentos les dan un poco igual.

La lista de los villancicos preferidos por los perros la completan otros clásicos, como Jingle Bells y All I want for Christmas is you, de Mariah Carey.