¿Cómo nos afecta la Navidad? La psicóloga Inés Bárcenas y el síndrome de la silla vacía

Siempre nos ilumina y nos lleva por el buen camino, como si fuera una estrella de Navidad. Pero no. Inés Bárcenas es nuestra psicóloga de cabecera en yu, No te pierdas nada y gracias a ella aprendemos a entendernos mejor. Hoy hablamos de cómo nos afecta la Navidad anímica y emocionalmente.

Hemos hablado del narcisisimo, de la adicción a las redes, del peligro de hacer ghosting y ahora que la Nochebuena está a la vuelta de la esquina, tocamos con Inés Bárcenas el tema de la Navidad. Mientras para unos es su época favorita del año, otros desean que se termine incluso antes de que haya empezado.

"En Navidad los psicólogos estamos en temporada alta", dice la experta, que entiende que para muchos estas fechas son "un reto". "Depende de las experiencias previas y el entorno", matiza. Haciendo un poco de análisis objetivo, Bárcenas explica que realmente el invierno no es una estación que incite a muchas celebraciones. "Es una etapa de frío y oscuridad que invita a la introspección, igual no estamos tan expansivos como para cantar villancicos", dice.

En un artículo de Bryan Husse se habla de las Navidades son capaces de desequilibrarnos emocionalmente. "Las Navidades son capaces de estimular la alegría, la nostalgia, la inquietud, el estrés y a veces todo al mismo tiempo, somos una batidora de emociones", explica.

Es una época de cambios e intensidad emocional, que unido a los estímulos puede hacer que nuestra mente se tambalee. "Un 33% de los españoles declara que no le gustan las Navidades, mientras el 27% asegura que le agrada poco y el 6% directamente la odia", cuenta, haciendo referencia a un artículo del diario As. Lo malo es que la Navidad nos avasalla y es muy difícil decidir no celebrarla. "Es una época del año de la que no te puedes escapar, las tradiciones son tan fijas que no te las puedes saltar", dice la psicóloga, que además nos ha diferenciado seis tipos de "Grinch" navideño.

El Síndrome de la Silla Vacía

Que los niveles de estrés en Navidad aumentan es una realidad, por eso hay que estar más pendientes de las necesidades de uno mismo. Además, muchas personas sufren por las ausencias, algo que los expertos han empezado a denominar como el Síndrome de la Silla Vacía.

"No es un síndrome diagnosticado en los manuales pero sí que hay personas que por una situación de inmigración o por que han perdido a sus familiares, sienten mucha melancolía y mucha soledad en estas fechas. Es cierto que estas ausencias se notan más en Navidad", explica sobre esta especie de "duelo".

El Síndrome del Villancico

"Es como un cuadro de estrés sostenido por estar expuestos a tantos estímulos. Esa necesidad de estar felices todo el rato pero nos encontramos con personas que nos caen bastante mal... Y esa imposición de que tiene que estar todo perfecto. Tenemos que acertar en todo, tener todo apunto...", define.

La ingesta masiva de bebidas y polvorones puede ser un síntoma de que estamos tapando sentimientos y sensaciones. "Hay que tratar de crear espacios para estar solos y no podemos imponernos estar felices todo el rato, porque en realidad las Navidades son una montaña rusa de emociones".

Para terminar, tanto Inés Bárcenas como Victoria Martín y Ana Morgade han coincidido en la necesidad de poner a cocinar y preparar todo a los hombres que durante años no han ayudado en esta tarea, que siempre ha estado relegada a la madre o la abuela de la familia.

