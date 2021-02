Expulsan a una niña de 8 años del colegio por decirle a una compañera que está enamorada de ella

El colegio Rejoice Christian School de Owasso, (Oklahoma, Estados Unidos) se ha convertido en noticia después de que una madre haya explicado por qué han expulsado a su hija de ocho años de la institución. La pequeña, llamada Chloe, le dijo a una compañera que estaba enamorada de ella.

Delante Shelton, la madre, ha relatado lo ocurrido a la CNN. "El subdirector le dijo a Chloe que la Biblia dice que las mujeres solo pueden tener hijos con un hombre", y añadía que el director le preguntó a la menor qué pensaba de las relaciones entre mujeres. "Hay chicas a las que le gustan otras chicas", respondió Chloe.

EL HERMANO DE CHLOE TAMBIÉN HA SIDO EXPULSADO

A tenor de la respuesta de la niña, el subdirector no tardó en tramitar la expulsión de la joven del centro. Su hermano, de cinco años, también ha sido expulsado. "Me pilló por sorpresa. Me sentí enfadada, herida, traicionada, triste... Muchas emociones diferentes. No podía creer lo que me estaban diciendo", explica la madre, que asegura que poco después pidió una reunión con el director, que rehuyó diciendo que no era necesario discutir más. "Mi hija lloraba diciendo '¿Dios todavía me ama?'"

UN CENTRO RELIGIOSO CON NORMAS "MUY RÍGIDAS"

El centro, que es religioso, tiene unas normas muy estrictas en cuanto al comportamiento y la orientación de sus alumnos. "Cualquier forma de inmoralidad sexual, como el hecho de ser homosexual o bisexual, hace que los estudiantes pierdan el privilegio de asistir", aseguran en su página web.

Así, el colegio prohíbe los besos en público, abrazos o ir cogidos de la mano Tampoco contemplan la posibilidad de aceptar a una alumna embarazada, ya que otros estudiantes "podrían sentirse atraídos por un mal ejemplo y hacer lo mismo".

UNAS PALABRAS INOCENTES

La madre ha asegurado que las palabras de su hija, que tiene ocho años, no tienen ningún tipo de connotación sexual. De hecho, Shelton asegura que podría significar que "perfectamente que disfruta jugando en el patio con su compañera".

En cuanto el caso se ha dado a conocer, la pequeña ha recibido un montón de mensajes de apoyo a través de las redes sociales. "Ahora se siente amada y apoyada gracias a todas las personas increíbles que se han acercado a nosotros, está emocionada por comenzar las clases en una nueva escuela", señaló la madre.