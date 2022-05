Gala MET 2022: qué día es, a qué hora, cuál es el tema de este año y dónde se puede ver

El Museo Metropolitano de Nueva York se viste de largo para acoger, un año más, la Gala MET.

Se celebra la gran cita anual de los famosos con la moda, un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York y en el que podemos ver verdaderas obras de arte confeccionadas por algunos de los mejores diseñadores del globo.

Los famosos invitados lucen sus mejores galas para participar en la inauguración de esta muestra que en eta edición realiza un recorrido por 13 etapas de la moda Estados Unidos y que se podrá visitar del 7 de mayo al 5 de septiembre de 2022.

Antes de que el público pueda ver la exposición lo harán las celebridades invitadas a la Gala MET. Te contamos cuándo es, cómo verla y cuál es el tema de este año.

Cuándo es la Gala MET 2022

La Gala MET se celebra el lunes 2 de mayo a las 18:horas en Nueva York, Estados Unidos. Esto que significa que en España se podrá seguir la madrugada del 2 al 3 de mayo, las primeras conexiones serán a las 00:00 horas.

El evento se celebra en el MET Museum, el Museo Moderno de Arte Contemporáneo de Nueva York. Concretamente la exhibición se coloca en el Instituto del Traje Anna Wintour Costume Center.

Cuál es el tema de este año

La temática de este año sigue la estela que dejo la Gala MET 2021: un tributo a la moda estadounidense a lo largo de su historia. El tema de esta exhibición recibe el nombre de In America: An antology of fashion, donde veremos atuendos de hombres y mujeres del siglo XVIII hasta la actualidad.

El dress code de la alfombra roja está más acotado. Este año nos bañamos en oro con el gilded glamour o glamour dorado. En la red carpet veremos todo tipo de looks posiblemente inspirados en la alta sociedad de 1700, donde la opulencia y el lujo se reflejaban en sus vestimentas.

Cómo seguir el evento

La fiesta la codirige Anna Wintour, editora de la revista Vogue, y es en la web de Vogue donde se puede seguir el evento en directo.

La revista de moda retransmitirá la alfombra roja de la gala MET 2022, y lo hará de la mano de tres presentadores excepcionales: la actriz y cantante Vanessa Hudgens, el director de la revista Vogue, Hamish Bowles y la estrella de la televisión estadounidense La La Anthony.

Además, las redes sociales de Vogue darán buena cuenta de lo que ocurra en la Gran Manzana esa noche y nos harán partícipes de esta gran cita con la moda.