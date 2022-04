¿Cuál es el tema de la Gala MET 2022?

Te interesa Gala Met 2022: la lista de invitados que se rumorean para la cita del 2 de mayo

La Gala MET está a la vuelta de la esquina. La cita con la moda se celebra en el Museo MET de Nueva York la noche del lunes 2 al martes 3 de mayo, y este 2022 volverá a ser un tributo a la moda norteamericana, ya que esta edición es la continuación de la gala de 2021.

“Esta exhibición de dos partes muestra cómo la moda refleja la evolución de las nociones de identidad en Estados Unidos y explora una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan con poderosa inmediatez de algunas de las complejidades de la historia”, señala Max Hollein, director del MET Museum, en el comunicado de prensa de la galería.

“Al mirar el pasado a través de esta lente, podemos considerar el impacto estético y cultural de la moda en los aspectos históricos de la vida estadounidense”, continúan Hollein.

In America: An Anthology of Fashion

In America: An Antology of Fashion es la temática de la Gala MET 2022, una continuación de In America: A Lexicon of Fashion, la primera parte de esta exhibición que tuvo lugar en 2021. Con este título, la muestra recoge un recorrido por la moda típica en Estados Unidos, tanto en hombres como en mujeres, desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

“Durante muchos años hemos examinado nuestra colección para descubrir historias ocultas o sin contar (…) Nuestra intención para esta segunda parte es reunir todas estas historias en una antología que desafíe las historias percibidas y ofrezca una lectura alternativa de la moda norteamericana”, señala Andrew Bolton, curador jefe del Instituto de Vestuario del MET Museum, en la revista Vogue.

Esto no se queda aquí, dentro de esta atmósfera de homenaje a los diseñadores americanos y su recorrido a lo largo de su historia, el tema principal del evento es el Gilded Glamour, inspirado en la época dorada.

Vanessa Friedman, diseñadora y crítica de moda, lo anunciaba a través de su cuenta de Twitter, estableciendo la moda pomposa y lujosa de la Alta sociedad como el dress code para la gala MET de este año. Es un homenaje al glamour dorado.

In America: A Lexicon of Fashion

In America: A Lexicon of Fashion es el título de la exhibición de 2021. La edición pasada arrancó este tributo en dos fases a la moda americana, uno en 2021 y otro en 2022.

Para la temática de esta exposición anual, se tomó inspiración del libro Home: A short history of an idea y en esa edición se marcó la Independencia de los Estados Unidos como dress code de la gala. ¿Cumplieron los invitados con el código de vestimenta establecido? Os dejamos algunos looks para que juzguéis por vosotros mismos.