Gala Met 2022: la lista de invitados que se rumorean para la cita del 2 de mayo

La gala MET es uno de los eventos más esperados del año, principalmente para el mundo de la moda. Dirigida por Anna Wintour, este año volverán a reunirse personalidades de la industria de la moda, el cine, la música o el espectáculo, en una gala benéfica que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.

Si en septiembre del año pasado se celebró la anterior edición llamada In America: A Lexicon of Fashion, esta segunda parte llevará por nombre In America: An Anthology of Fashion, cuya temática será el 'glamour dorado'. Por tanto, los looks de los invitados tendrán que estar inspirados en el glamour de la Edad Dorada de Estados Unidos, centrándose en la icónica ciudad de Nueva York.

La ceremonia estará presentada por Hamish Bowles, director editorial global de Vogue; la actriz Vanessa Hudgens; y la estrella de la televisión La La Anthony. Por otro lado, los coanfitriones de esta edición serán Regina King, Lin-Manuel Mirandala y la pareja formada por Blake Lively y Ryan Reynolds. ¿Y qué hay del resto de invitados?

Blake Lively en la gala MET 2018 // Getty

El motivo por el que Taylor Swift podría volver a la gala MET

Una de las estrellas más esperadas en la alfombra roja de esta gala MET es Taylor Swift. La cantante no acude a esta ceremonia desde 2016 y podría hacerlo por un gran motivo: es íntima amiga de Blake Lively y Ryan Reynolds, dos de los coanfitriones. Al menos esta es la teoría que mantienen muchos de sus seguidores en redes sociales.

Harry Styles, su segunda gala MET

Harry Styles fue uno de los grandes protagonistas de la gala MET de 2019 con un sorprendente look que dio mucho que hablar. Un diseño de Gucci formado por un pantalón negro oversize y una blusa con transparencias del mismo color.

El año pasado, el británico no pudo asistir a la ceremonia porque coincidía con su gira Love on tour, pero este año la etapa europea de este tour no comienza hasta el 11 de junio, por lo que podría aparecer en su segunda gala MET.

Alessandro Michele y Harry Styles en la gala MET 2019 // Getty

El elenco de Euphoria, de los más esperado

Si hay alguna serie que ha arrasado entre los jóvenes y el mundo de la moda por sus estudiados estilismos, esa ha sido Euphoria. Aunque todo apunta a que Zendaya —que ya ha asistido a otras ediciones— no podrá acudir a la que se celebra en mayo, los rumores apuntan a que Syndey Sweeney y Alexa Demie han aceptado sus invitaciones.

Las protagonistas de la seie 'Euphoria' // Getty

El clan Kardashian, fiel a la cita

Una de las grandes protagonistas de la gala MET año tras año es el clan Kardashian. Kris Jenner y sus cinco hijas, amantes de la moda, no se pierden nunca esta cita en la que pueden lucir extravagantes estilismos, incluso convertirse en lo más comentado de la ceremonia como le ocurrió a Kim Kardashian el año pasado.

Por este motivo, sus asistencia a esta nueva edición está prácticamente confirmada.